Tragiczna śmierć dwóch duchownych z Sosnowca. Czy doszło do zabójstwa? 

Jak informuje diecezja sosnowiecka, zmarli dwaj duchowni z Sosnowca. Według nieoficjalnych informacji jeden z nich miał zabić drugiego, a następnie popełnić samobójstwo.

Sosnowiec. Nie żyje dwóch duchownych. Sosnowiecki Biskup wydał komunikat

We wtorek 7 marca około godziny 13:00 w okolicy domu katolickiego przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono zwłoki mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Według doniesień medialnych miały to być zwłoki należące do 26-letniego diakona z Sosnowca. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa.

Jak powiedział w rozmowie z TVN24 prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i ciała mężczyzny. Wkrótce ma zostać wykonana sekcja zwłok, która wyjaśni przyczyny zgonu.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu opublikowała komunikat o śmierci nie jednego, a dwóch duchownych z sosnowieckiej diecezji. Oprócz diakona zmarł również ksiądz.

– Pogrążony w niewypowiedzianym smutku i głębokim żalu informuję, że dnia 7 marca 2023 r. tragicznie zmarli: ks. Robert Szulczewski i diakon Mateusz Błaut. Bardzo proszę wszystkich wiernych o gorliwą modlitwę o życie wieczne dla nich. Jest zwyczajem w naszej diecezji, że za zmarłego kapłana nasi księża odprawiają Mszę św. Ponadto proszę wszystkich kapłanów, aby również odprawili Mszę św. za zmarłego naszego drogiego diakona i niech to uczynią w najbliższym czasie – informuje Biskup Sosnowiecki , Grzegorz Kaszak w opublikowanym komunikacie. – Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu ze względu na dobro śledztwa zakazała Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu udzielania jakichkolwiek informacji – czytamy dalej.

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze RMF, między mężczyznami miało dojść do konfliktu. Ksiądz miał zabić młodego diakona, a następnie popełnić samobójstwo.