Tour de Pologne: Będą utrudnienia w ruchu. Sprawdź połączenia komunikacji miejskiej ZTM

3 i 4 sierpnia, w ramach 80. Tour de Pologne, na ulice śląskich miast wyjadą kolarze. Trasa tegorocznego wyścigu przebiega m.in. przez Katowice, Zabrze, Mikołów i Tychy, ale z licznymi utrudnieniami w ruchu będą musieli się liczyć także mieszkańcy innych miejscowości. Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla zminimalizowania niedogodności, przygotował szereg zmian w komunikacji miejskiej.

ZTM minimalizuje utrudnienia w ruchu

ZTM dostosowuje ruch autobusów i tramwajów do wyścigu w taki sposób, aby pasażerowie w możliwie jak najmniejszym stopniu odczuli niedogodności. Z zaplanowanymi zmianami powinni zapoznać się przede wszystkim pasażerowie z centralnej oraz południowo-zachodniej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ograniczenia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej należy określić co najmniej dużymi. 3 sierpnia modyfikacje tras i rozkładów jazdy zostaną wprowadzone na 64 liniach – 53 autobusowych i 11 tramwajowych. Kolejnego dnia, czyli 4 sierpnia, zmiany zostaną wdrożone na jeszcze większą skalę, bo w sumie obejmą 73 linie – 70 autobusowych i 3 trolejbusowe.

3 sierpnia kolarze będą rywalizować w Katowicach, a 4 sierpnia m.in. w Zabrzu, Przyszowicach (gmina Gierałtowice), Ornontowicach, Mikołowie, Tychach i Świerczyńcu (gmina Bojszowy). Wiele linii ma jednak charakter międzymiastowy, dlatego z informacjami o zmianach w komunikacji miejskiej powinni zapoznać się również mieszkańcy innych miejscowości niż tylko tych, przez które przebiega trasa Tour de Pologne.

Które połączenia ZTM ulegną zmianie?

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej przede wszystkim sprowadzają się do modyfikacji tras poszczególnych linii autobusowych oraz - z jednej strony - do zawieszania połączeń i braku obsługi niektórych przystanków, a - z drugiej strony - do uruchomienia 5 specjalnych linii i obsługi dodatkowych 8 tymczasowych przystanków. Wszystkie szczegółowe informacje, wraz ze specjalnie przygotowanymi schematami połączeń na czas Tour de Pologne, zostały już opublikowane na stronie internetowej ZTM w zakładce Aktualności – Komunikaty.

Informacje o zmianach w komunikacji miejskiej tradycyjnie można uzyskać również dzwoniąc na infolinię (800 16 30 30) oraz udając się do któregoś z Punktu Obsługi Pasażera. Na pomoc pasażerowie będą mogli również liczyć w terenie – w czwartek i piątek informatorzy ZTM będą obecni w ponad 50 lokalizacjach objętymi największymi modyfikacjami.