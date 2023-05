Toshikazu Kawaguchi w Sosnowcu. Autor bestsellera po raz 1. w Polsce!

Już w najbliższych dniach rozpoczynamy kawowe tournee – znany na całym świecie autor bestsellerowej „Zanim wystygnie kawa” po raz 1. odwiedzi nie tylko Polskę, lecz także Europę!

Serdecznie zaprasza się na wydarzenie na europejską skalę, którego częścią będzie również Sosnowiec – 17 maja w Auli Zagłębiowskiej Mediateki odbędzie się spotkanie z samym Toshikazu Kawaguchim.

Tylko w Polsce w ciągu pół roku sprzedało się ponad 100 000 egzemplarzy książki, co więcej nadal nie schodzi ona z list bestsellerów. Na całym świecie to już ponad 3 miliony sprzedanych egzemplarzy! „Zanim wystygnie kawa” była nominowana do Bestsellerów Empiku 2022, otrzymała również tytuł „Książki Roku 2022” w plebiscycie popularnego serwisu Lubimyczytać.pl. Kameralna i elegancka w swojej formie powieść podbiła serca milionów ludzi dzięki uniwersalnym prawdom o życiu, przemijaniu, miłości i marzeniach.

Kawowe tournee

Wizyta autora zbiegnie się z premierą 2. tomu, czyli „Zanim wystygnie kawa. Opowieści z kawiarni”. Polski wydawca zapowiada, że autor w ramach swojego tournée odwiedzi m.in. Warszawę, Poznań czy Kraków. Jednym z punktów będzie spotkanie autorskie w Sosnowcu, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki, które jest zaplanowane na 17 maja o godzinie 18:00. Poprowadzi je Magdalena Boczkowska, a tłumaczyć będzie Alicja Duduś/Grzegorz Duduś. Po nim autor będzie podpisywał książki, będzie również możliwość wywiadu – być może jedyna taka okazja, by porozmawiać osobiście z Toshikazu Kawaguchim!

Podróż w przeszłość dla ukojenia niepokojów własnych serc

Japońska powieść opowiada o małej kawiarni w Tokio, która pozwala swoim gościom na podróż w czasie. W „Opowieściach z kawiarni” spotkamy zarówno bohaterów „Zanim wystygnie kawa”, jak i zupełnie nowe osoby.

Do przeszłości wraca mężczyzna, aby spotkać się ze zmarłym 22 lata temu najlepszym przyjacielem, pokiereszowany życiem syn rozmawia z matką, na której pogrzeb nie dotarł, dawny narzeczony wraca zobaczyć się z dziewczyną, której nie mógł poślubić, a emerytowany policjant spotyka się z żoną, której nigdy nie dał prezentu urodzinowego.

Wszystko może się wydarzyć, ale pod wieloma warunkami. Najważniejszy z nich: musisz wrócić, zanim wystygnie twoja kawa.

Książka zaliczana jest do nurtu tzw. uzdrawiającej literatury. Ta lecznicza moc przejawia się w wolnej, refleksyjnej narracji, sennej rzeczywistości, w której spotkamy ludzi podobnych do nas samych, chociaż doświadczających magicznych podróży w czasie. Opowieści bohaterów pozwalają docenić to, co w życiu najważniejsze, dając tym samym nadzieję na lepszą przyszłość.

O autorze:

Toshikazu Kawaguchi – urodzony w 1971 roku producent, reżyser i dramatopisarz w grupie teatralnej Sonic Snail. Sztuka „Zanim wystygnie kawa” zdobyła główną nagrodę na Festiwalu Suginami Drama. Powstała na jej bazie powieść doczekała się również ekranizacji w reżyserii Ayuko Tsukahary i sprzedała się na całym świecie w ponad 3 milionach egzemplarzy.