Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Sosnowcu. Poznaj szczegóły!

W środę, 7 czerwca, o godz. 16.00 w Siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędzie się spotkanie realizowane w ramach projektu "SUPERADA".

Celem spotkania jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego, jak również wsparcie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnienie pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. Będzie to doskonała okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag na temat działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta oraz zacieśniania kontaktu między ich przedstawicielami.

Rady działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie dialogu obywatelskiego. Podobnie jak Rady Seniorów czy Rady Młodzieżowe, powstają one po to, by uskutecznić kontakt na linii przedstawiciele władzy – mieszkańcy. To od stopnia zaangażowania organizacji pozarządowych, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją, zależą kompetencje rad i zasięg ich działania. Mogą one być dużo szersze niż te opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czym jest SUPERADA?

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.