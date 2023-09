Sosnowiec: Premiera sztuki "Tajemniczy Ogród" w Teatrze Zagłębia

29 września o godz.19.00 Teatr Zagłębia zaprasza na premierę sztuki "Tajemniczy ogród". Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o powieść „Tajemniczy ogród” Frances H. Burnett w przekładzie Jadwigi Włodarkiewicz i improwizacje aktorskie.

"Tajemniczy Ogród" w Sosnowcu

W spektaklu wykorzystano fragment tekstu Marii Reimann pt. „Nie bądź dzieckiem”. Strata dotyka każdego. Ale nie każdy potrafi się do niej przyznać i ją zaakceptować. Dotyczy to także postaci „Tajemniczego ogrodu” Frances H. Burnett, które na różne sposoby radzą sobie z utratą najbliższych. Pan Craven – całkiem odizolowuje się od otoczenia. Mary Lenox – rzuca się w świat z niestrudzoną i bezkompromisową energią. O stracie opowiada się trudno. Ma ona wiele odcieni. Czy zatem poradzić sobie z nią można tylko otwierając się na nowe relacje? W jaki sposób udaje się bohaterom „Tajemniczego ogrodu” odzyskać nadzieję i wiarę we własne siły?

Zrealizowany w Teatrze Zagłębia spektakl to swoisty remiks i recykling klasycznego już dzieła. Sięgając po różnorodne środki artystyczne (muzyka współczesna, video art, performance) przetwarza zawarte w powieści historie i wątki. Podchodzi do nich krytycznie, przygląda się im i temu, jak przez lata zmieniło się nasze podejście do cielesności, do tego, co uznajemy za normę i do przyrody. To „Tajemniczy ogród” zderzony z muzyką, dziecięcą ekspresją i doświadczeniem osób o alternatywnej motoryce. To zaproszenie nie tylko do odkrywania barwnego, bogatego, różnorodnego krajobrazu. W nowo odkrytym tajemniczym ogrodzie chcemy się wspólnie bawić – i zmieniać go według własnych zasad.

Reżyseria i dramaturgia: Justyna Sobczyk

Scenariusz i dramaturgia: Daria Kubisiak

Scenografia: Magdalena Łazarczyk

Kostiumy: Wisła Nicieja

Muzyka: Wojtek Błażejczyk

Choreografia: Anna Jurek

Video: Jan Domicz

Reżyseria świateł: Monika Stolarska

Muzycy

Jacek Gros (Teatr Rozrywki) – skrzypce

Małgorzata Liszak (Teatr Rozrywki) – skrzypce

Joanna Mizera-Zalejska (Teatr Rozrywki) – altówka

Ewa Wieczorek-Baran (Teatr Rozrywki) – wiolonczela

Kamil Kułach (Teatr Rozrywki) – saksofon/flet

Mateusz Szemraj – cymbały, kantele, rubab, gitara

Premiera spektaklu „Tajemniczy ogród” odbywa się w ramach 13. Festiwalu Muzyki Współczesnej dla dzieci Mała Warszawska Jesień. Partnerami projektu są Teatr Rozrywki oraz Festiwal Mała Warszawska Jesień.