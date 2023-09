Sosnowiec: Podpalił drzwi bazyliki. Zatrzymano 38-letniego mężczyznę!

W czwartek wieczorem został zatrzymany przez dąbrowskich policjantów mężczyzna, podejrzewany o podpalenie drzwi do miejscowej bazyliki. Badanie trzeźwości 38-letniego mieszkańca miasta wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie, a materiały w jego sprawie zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, celem podjęcia decyzji o dalszym toku postepowania.

Rozwiązanie sprawy podpalenia drzwi bazyliki

Do zdarzenia doszło około 22.00. Świadkowie, którzy zauważyli płomienie na drzwiach wejściowych do bazyliki, natychmiast wezwali straż pożarną, która szybko ugasiła ogień, zapobiegając większym zniszczeniom.

Powiadomieni również o wszystkim policjanci, którzy przyjechali na miejsce, namierzyli i zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który przebywał w pobliżu i próbował uciec z miejsca podpalenia. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Podczas rozmowy z mundurowymi mężczyzna przyznał, że podpalił drzwi bazyliki. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.

Zebrane przez śledczych materiały, zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, celem podjęcia decyzji o dalszym toku postępowania w tej sprawie.