Sosnowcu padła wysoka wygrana w Eurojackpot. Szczęśliwiec wygrał ponad 2 mln zł

We wtorek rozwiązał się worek z wysokimi wygranymi. Padły „szóstki” w Lotto i Lotto Plus, a także znaczna wygrana w Eurojackpot. Pierwsza z nich w wysokości 9 488 527,40 zł została odnotowana w Białymstoku, druga, czyli główna wygrana w Lotto Plus warta 1 000 000 zł padła w Rabce-Zdroju, a trzecia - 2 062 532,20 zł - w Sosnowcu.

Sosnowiec: Wysoka wygrana w Eurojackpot

Eurojackpot. We wczorajszym losowaniu tej gry padła jedna wysoka polska wygrana (III stopień). Było to 2 062 532,20 odnotowane w Sosnowcu. Gracz odwiedził kolekturę przy ul. Wojska Polskiego 30A. Sam wytypował szczęśliwe liczby. A oto te, które wylosowano we wtorek w Eurojackpot: 10, 12, 15, 46, 48 oraz 9, 11.

Padły "szóstki" w Lotto i Lotto Plus

Białystok pojawiał się na liście miast, w których grają Lottomilionerzy już 21. raz. Najmłodszy stażem „szóstkowicz” zagrał w lokalnym punkcie LOTTO przy ul. Wysockiego 67 (Carrefour). Kupił tu zakład Lotto na chybił trafił. Tyle wystarczyło, żeby wygrać niemal 9,5 mln złotych. Oto liczby, które zostały wylosowane 30 stycznia: 6, 7, 32, 40, 43, 49.

Milion złotych to główna wygrana w Lotto Plus, którą może się już cieszyć osoba goszcząca niedawno w kolekturze przy ul. Podhalańskiej 2B w Rabce-Zdroju. Szczęście przyniosły jej te liczby: 2, 3, 8, 16, 32, 37, które nowy Lottomilioner sam wybrał. Dodajmy, że w punkcie LOTTO przy ul. Podhalańskiej 2B padła już w 2015 roku „szóstka” w Lotto Plus.

Wszystkim nowym milionerom gratulujemy!