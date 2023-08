Sierpniowe nowości w kinach Helios

Tego lata premiery nie zwalniają tempa! Nadchodzący tydzień przyniesie kolejne filmowe hity: produkcję o superbohaterze „Blue Beetle” i zaskakującą komedię „Spuszczone ze smyczy”. Na widzów czekają także największe filmowe przeboje tegorocznych wakacji oraz wyjątkowe seanse specjalne.

Gorącą premierą tego tygodnia jest „BLUE BEETLE”, czyli nowość z uniwersum DC Comics. Tytułowy bohater zadebiutuje na dużym ekranie w dedykowanej mu produkcji! Błękitny Skarabeusz to superbohater przybierający postać mistycznego stworzenia z egipskiej mitologii. To właśnie w niego przeobraża się Jamie Reyes – wcześniej zwyczajny, meksykański nastolatek. Od tego momentu jego życie diametralnie się zmienia, gdyż zyskuje kosmiczną moc i niesamowitą zbroję. Czekają na niego nowe zadania i walka z przeciwnikami... Na szczęście w tej szalonej przygodzie towarzyszy mu jego zabawna rodzina, która pomaga mu odnaleźć się w nowej roli.

Kolejną gorącą premierą jest film „SPUSZCZONE ZE SMYCZY”. W tej niecodziennej komedii głównymi bohaterami są psy! Tym razem jednak określenie „wierny jak pies” może zostać zakwestionowane. Główny bohater, terier Reggie, zostaje porzucony przez nieodpowiedzialnego właściciela, Douga. Reggie początkowo nie dowierza, że jego ukochany pan zostawił go celowo i pragnie do niego wrócić. Spotyka jednak inne bezpańskie czworonogi, w tym pyskatego Buga. Ten ostatni uświadamia go o złych zamiarach Douga. Reggie z pomocą nowych towarzyszy postanawia zemstę przeciwko niedawnemu właścicielowi...

Oczywiście na widzów kin Helios w całej Polsce czekają także największe blockbustery tegorocznych wakacji, na czele z „Barbie” - najnowszym filmem w reżyserii Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Na ekranach nie zabraknie też „Oppenheimera” – porywającego dzieła Christophera Nolana, przedstawiającego historię amerykańskiego naukowca i jego roli w stworzeniu bomby atomowej. Sieć poleca również porywający film akcji, oparty na kultowej grze – „Gran Turismo”. Młody gracz zostaje w nim... prawdziwym kierowcą wyścigowym! Zupełnie w innym klimacie pozostaje „MEG 2: Głębia”. Fabuła przenosi widza na głębinową eksplorację czeluści oceanu. Krwiożercze rekiny dadzą o sobie znać uczestnikom wyprawy...

W sieci kin Helios także najmłodsi widzowie znajdą coś dla siebie. „Kicia Kocia na pikniku” to polska nowość dla dzieci! W ramach projekcji zaprezentowanych zostanie szereg opowieści o rezolutnej bohaterce, utrzymanych w letniej scenerii. Przygody Kici Koci odzwierciedlają dziecięcą wrażliwość oraz ukazują pełną ciepła i radości codzienność. Czynności, takie jak jazda pociągiem czy zawieranie przyjaźni pomagają najmłodszym oswajać się z nowymi emocjami i uczuciami.

Od piątku, 18 sierpnia, Helios zaprasza na muzyczne pokazy „André Rieu. Miłość mieszka pośród nas” - najnowsze widowisko muzyczne mistrza walca przygotowane specjalnie na okres letni. Koncerty André Rieu to muzyczne spektakle, łączące w sobie klasykę ze standardami muzyki rozrywkowej. Skrzypek jest znany z mieszania stylów muzycznych i dodawania do nich autorskich wariacji. Tradycyjnie na miłośników twórczości artysty czekają niezapomniane chwile na wielkim ekranie!

21 sierpnia w sieci kin Helios ponownie zagości cykl Kino Konesera. Tym razem kinomani będą mogli obejrzeć dramat „Reality”. Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy, sączy mrożoną kawę i regularnie publikuje selfie. W stresowych sytuacjach chroni się humorem, lecz jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów.

W czwartek, 24 sierpnia, w ramach cyklu Kultura Dostępna, odbędzie się projekcja polskiego filmu „Śubuk”. Rok 1989. Młoda dziewczyna zachodzi w ciążę ze starszym od niej milicjantem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych decyduje się urodzić. Wkrótce potem na świat przychodzi jej syn, w którego wychowaniu wspiera ją starsza siostra. Bardzo szybko okazuje się, że chłopiec mocno różni się od rówieśników...

