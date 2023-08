Przegląd nowości w kinach Helios

Lato to czas niezapomnianych przygód i fantastycznych premier filmowych. W tym tygodniu widzowie sieci kin Helios będą mogli zobaczyć między innymi: animację „MAVKA i Strażnicy Lasu”, komedię „Porady na zdrady 2”, megaprodukcję „Meg 2: Głębia” oraz kultowe „Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos”.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

MAVKA i Strażnicy Lasu

Rodziny i fanów filmów animowanych Helios zaprasza na opowieść pełną magii pod tytułem „MAVKA i Strażnicy Lasu”. Wróżka Mavka i muzykant Łukasz stają się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwita jak czarodziejski kwiat. Sielankę burzy próżna i chciwa księżniczka, która postanawia wykraść źródło życia strzeżone przez Mavkę. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko, co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu...

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos

Uwadze widzów w każdym wieku sieć poleca także premierowe pokazy filmu „Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos”. Po latach bycia chronionym przed ludzkim światem bracia wyruszają, aby zdobyć serca nowojorczyków i zostać zaakceptowanym jako normalni nastolatkowie poprzez bohaterskie czyny. Ich nowa przyjaciółka April O'Neil pomaga im w walce z tajemniczym syndykatem.

Meg 2: Głębia

Kolejną nowością, która będzie wyświetlana od najbliższego piątku, 4 sierpnia, jest produkcja „Meg 2: Głębia”. Śmiały zespół badawczy wyrusza na głębinową eksplorację czeluści oceanu. Na miejscu spotykają prehistoryczną i nieprzyjazną faunę, co zmusza załogę do walki o przetrwanie. Dodatkowo trzy potężne megalodony wypływają ku powierzchni, wywołując zamęt i wszechobecny chaos. Są głodne i niebezpieczne...

Porady na zdrady 2

Na ekranach kin Helios będzie można zobaczyć także najnowszą rodzimą komedię „Porady na zdrady 2”. Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach. Stanowisko specjalisty od problemów w związkach obejmuje Franek, co nie podoba się jego dziewczynie Asi. W imię ratowania miłości i z pomocą Tymka, chłopak postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe. Niestety Franek wplącze się w aferę, która wywoła u jego ukochanej jeszcze większą zazdrość niż do tej pory... W rolach głównych występuje plejada polskich gwiazd: Julia Kamińska. Tomasz Karolak, Rafał Zawierucha, Antoni Królikowski oraz Karolina Chapko.

W repertuarze nie zabraknie seansów największych blockbusterów tego roku – utrzymanej w satyrycznej konwencji „Barbie” o przygodach lalki po wyrzuceniu z Barbielandu oraz biograficznego hitu „Oppenheimer”, dzięki któremu można poznać historię życia twórcy bomby atomowej – Roberta Oppenheimera. Fani mocniejszych wrażeń i przerażających horrorów będą natomiast pod wrażeniem filmu „Pajęczyna” o chłopcu, który co noc słyszy niepokojące stukanie za ścianą sypialni, a z biegiem czasu doznaje wstrząsających wizji, które są lekceważone przez jego rodziców... Z kolei miłośnicy psów będą doskonale bawić się podczas seansów „Lassie. Nowe przygody” – opowieści o niezwykłej podróży przez cały kraj w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla.

Ponadto, w nadchodzącym tygodniu Helios zaprasza widzów na seanse wyświetlane w ramach projektów specjalnych. Podczas weekendu (5-6 sierpnia), we wszystkich kinach sieci, odbędą się przedpremierowe pokazy animacji dla najmłodszych kinomanów pod tytułem „Kicia Kocia na pikniku”. Projekcji towarzyszyć będą filmowe quizy i rozmaite zagadki do rozwiązania!

W najbliższy poniedziałek (7 sierpnia), w wybranych kinach sieci, widzowie zobaczą komedię kryminalną „Moja zbrodnia” wyświetlaną w ramach cyklu Kino Konesera. Madeleine, aspirująca aktorka, zostaje oskarżona o zamordowanie słynnego producenta. Kiedy wydaje się, że stoi na straconej pozycji, z pomocą przychodzi prawniczka i wspólnie wygrywają batalię sądową. Dzięki temu kobieta przebiera w zawodowych propozycjach, co nie podoba się zdetronizowanej gwieździe kina niemego Odette Chaumette...

W czwartek (10 sierpnia), we wszystkich kinach Helios, w ramach projektu Kultura Dostępna odbędzie się pokaz polskiego kryminały „Święty”. Akcja filmu dzieje się w latach 80.. Andrzej Baran, porucznik Milicji Obywatelskiej, zostaje przydzielony do najtrudniejszej sprawy, z jaką do tej pory musiał się zmierzyć w swojej karierze. Wydaje się, że nikt nie chce, aby udało mu się rozwiązać zagadkę...

Szczegóły dotyczące repertuaru oraz bilety dostępne są na www.helios.pl, w aplikacji mobilnej, a także w kasach kinowych sieci w całej Polsce. Przy okazji wakacyjnych seansów sieć zachęca widzów do wzięcia udziału w konkursie „Filmowe lato z nagrodami”. Aby zawalczyć o nagrody, należy wypełnić zgłoszenie konkursowe znajdujące się na stronie www.helios.pl/lato. Akcja trwa do końca sierpnia tego roku!

