Przegląd filmowych nowości w kinach Helios

Sieć kin Helios zaprasza widzów na filmowe nowości! W tym tygodniu na ekranach zadebiutuje przerażający horror „Naznaczony: Czerwone Drzwi” oraz porywająca animacja „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film”. Ponadto kinomani będą mogli przedpremierowo zobaczyć bajkę „Między nami żywiołami” i porywający film akcji „Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1”.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

„Naznaczony: Czerwone Drzwi”

Miłośnikom niezwykłych filmów grozy przenoszących w mroczne zakamarki ludzkiej psychiki, Helios poleca film „Naznaczony: Czerwone Drzwi”. W ostatnim rozdziale przerażającej sagi rodziny Lambertów, powraca oryginalna obsada. Aby raz na zawsze pozbyć się demonów, Josh i Dalton, który jest w college’u, muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny oraz mnóstwem nowych i jeszcze bardziej przerażających strachów, które czyhają za czerwonymi drzwiami.

„Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”

Kolejnym, trzymającym w napięciu tytułem, jest brawurowy „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”. Indiana skupia się na pracy uniwersyteckiej. Zło jednak nie śpiŚ Byli naziści zostają zatrudnieni przez rząd USA i mają zagwarantować Zachodowi zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w wyścigu kosmicznym. Wkrótce okazuje się jednak, że jeden z nich pragnie przemodelować świat według własnej wizji. Powstrzymać może go jedynie Indiana.

„Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film”

Niezależnie od wieku czy ulubionego gatunku filmowego, widzowie będą się świetnie bawić na premierowych seansach animacji „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film”. Kiedy złoczyńca zaczyna grozić Paryżowi czarną magią, do walki z nim staje Marinette, nastolatka przemieniona w superbohaterkę – Biedronkę. Dziewczyna łączy siły z Czarnym Kotem – charyzmatycznym obrońcą sprawiedliwości. Przygoda zabiera młodych bohaterów w niezwykłą podróż od podziemnych katakumb Paryża po szczyt Wieży Eiffla i pokaże, że największą siłą i bronią może być prawdziwa miłość.

„MISS KRAKEN. Ruby Gillman”

Helios poleca także animację „MISS KRAKEN. Ruby Gillman”. 16-letnia, Ruby Gillman stara się dopasować do zasad w liceum, ale czuje się niezauważana. Ruby nie może spędzać czasu z dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama, zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy Ruby złamie tę zasadę, odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz. Ruby będzie musiała w końcu zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, by chronić tych, których kocha najbardziej...

„Między nami żywiołami”

Najbliższy weekend będzie obfitował w pokazy przedpremierowe. W dniach 7-9 lipca, odbędą się seanse animacji „Między nami żywiołami” opowiadającej o Mieście Żywiołów, w którym mieszkają obok siebie przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Iskra - twarda, wygadana i wybuchowa dziewczyna, zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem. Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie.

„MISSION: IMPOSSIBLE - Dead Reckoning Part 1”

W najbliższym tygodniu wyświetlone zostaną także przedpremierowe pokazy porywającej produkcji w gwiazdorskiej obsadzie „MISSION: IMPOSSIBLE - Dead Reckoning Part 1”. Ethan Hunt i jego zespół IMF wyruszają na najniebezpieczniejszą jak dotąd misję. Gdy stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata, a mroczne siły z przeszłości Ethana są coraz bliżej, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu...

„Orzeł. Ostatni patrol”

W czwartek 6 lipca, w ramach cyklu Kultura Dostępna, wyświetlony zostanie wojenny dramat „Orzeł. Ostatni patrol”. To trzymająca w napięciu produkcja o legendarnym polskim okręcie podwodnym ORP „Orzeł”, którego załoga w czasie II Wojny Światowej wsławiła się bohaterskimi czynami w starciach z niemiecką flotą. Na ekranie plejada gwiazd!

„Mój sąsiad Adolf”

W poniedziałek, 10 lipca w ramach cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie film „Mój sąsiad Adolf”. Samotny i zrzędliwy mężczyzna ocalony z Holocaustu, mieszka w odległej kolumbijskiej wsi. Spędza dni na grze w szachy i pielęgnowaniu swoich ukochanych krzewów róż. Pewnego dnia, gdy tajemniczy starszy Niemiec wprowadza się do domu obok, Polsky zaczyna podejrzewać, że jego nowy sąsiad to... Adolf Hitler.

„Dzieci z Bullerbyn”

W sobotę, 8 lipca, odbędzie się kolejna odsłona Seansów Przyjaznych Sensorycznie, podczas których światła w salach kinowych są delikatnie włączone, a poziom dźwięku obniżony. Tym razem widzowie będą mogli obejrzeć ponadczasowy film „Dzieci z Bullerbyn”. W tytułowej wiosce mieszka sześcioro dzieci. Każde z nich ma głowę pełną niezwykłych pomysłów na to, jak spędzić wakacje, dzięki czemu przeżywają niesamowite przygody i nigdy się nie nudzą!

Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze znaleźć można na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz kasach kinowych sieci w całej Polsce.