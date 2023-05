Prestiżowy turniej finałowy młodzieżowych rozgrywek w Sosnowcu. Kiedy pierwszy mecz?

Od piątku do niedzieli w Arenie Sosnowiec odbędzie się prestiżowy turniej finałowy młodzieżowych rozgrywek Middle European League U-15.

Szczegóły eventu

W zawodach wezmą udział drużyny z Czech, Słowacji, Finlandii oraz gospodarz imprezy, ekipa Zagłębia Sosnowiec. Prowadzona przez Michała Batorskiego drużyna kilka dni temu sięgnęła po wicemistrzostwo Polski w kategorii U-15. Wstęp na wszystkie mecze bezpłatny.

– To ogromne wyróżnienie dla klubu. Turniej finałowy tych rozgrywek po raz pierwszy odbywa się w naszym kraju. Zaufanie, jakim obdarzyli nas organizatorzy, jest nie do opisania. Turniej będzie też doskonałą okazją aby pogratulować naszym młodym medalistkom MP. Zapraszamy wszystkich kibiców koszykówki. To doskonała okazja do promocji – tak miasta jak i koszykówki – podkreśla Marek Lesiak, prezes MB Zagłębie.

Pierwszy mecz turnieju odbędzie się w piątek 19 maja. Na inaugurację zmagań Zagłębie podejmować będzie słowacki MBK Rużomberok. Początek meczu godz. 16.00. W turnieju zagrają ponadto Sokol Hradec Kralove (Czechy) oraz Tapiolan Honka (Finlandia).

Final four Middle European League U-15 to kolejne duże wydarzenie koszykarskie, które odbędzie się w Sosnowcu. Przypomnijmy, że w lutym w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego odbył się mecz eliminacji do EuroBasketu kobiet pomiędzy Polską a Turcją, z kolei kilkanaście dni później na otwarcie nowej hali zagrali koszykarze Polski i Austrii. Arena Sosnowiec była także miejscem, w którym odbył się finał Pucharu Polski kobiet 2023. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że nowa hala w Sosnowcu będzie gościć finalistów PP tak kobiet jak i mężczyzn przez najbliższe trzy lata.

W najbliższy weekend halą zawładną młode koszykarki, w tym ekipa z Sosnowca, która z powodzeniem rywalizowała w tym sezonie w międzynarodowych rozgrywkach, a do tego sięgnęła po tytuł wicemistrzyń Polski U-15.