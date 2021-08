Poszukiwanie osób mające prawo własności do podpalonego niedawno pojazdu

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III prowadzą postępowanie w sprawie zniszczenia samochodu marki Honda Accord o numerach rejestracyjnych DOL45828. Auto zostało zdewastowane, a następnie podpalone. Do jego podpalenia doszło w dniu 19.02.2021 roku w Sosnowcu na ulicy Projektowej na wysokości numeru 13. Teraz śledczy poszukują osób, które mogą mieć prawo własności do tego pojazdu.

Zgłoszenie o płonącym samochodzie wpłynęło do służb w dniu 19.02.2021 roku około godziny 19.00. Po ugaszeniu pożaru wyszło na jaw, że w samochodzie, zanim zajął go ogień, ktoś spowodował różnego rodzaju uszkodzenia. W toku dalszych czynności ustalono również, że pojazd został najprawdopodobniej podpalony. Prowadzone na terenie całego kraju szczegółowe czynności śledcze doprowadziły do informacji, kto mógł być jego właścicielem, jednakże teraz śledczy poszukują osób, które mogłyby mieć prawo własności do tego pojazdu. Komisariat Policji III niniejszym informuje również, że na podstawie §47 punkt 2-4 Decyzji numer 66/18 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz na podstawie §26 punkt 10 Decyzji numer 30/21 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu rozpoczęto procedurę likwidacji niepodjętego depozytu w postaci wyżej wymienionego pojazdu. Osoby posiadające roszczenia co do prawa własności do samochodu Honda Accord nr rej DOL45828, lub posiadające wiedzę o takich osobach, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numerem 47 852 03 00.