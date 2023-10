Porywające seanse na ekranach Kina Helios!

Tegoroczna jesień obfituje w moc filmowych wrażeń. W nadchodzącym tygodniu widzowie kin Helios będą mogli obejrzeć różnorodne nowości. Na kinomanów tradycyjnie czekają także światowe hity, rodzime przeboje i wyjątkowe cykle specjalne.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Gorącą premierą tego tygodnia jest „Różyczka 2” – kontynuacja świetnie przyjętego filmu sprzed 13 lat, który wówczas podbił serca publiczności i krytyków. Akcja pierwszej części działa się w latach 60., natomiast sequel został przeniesiony do współczesności. Jego bohaterką jest bowiem córka tytułowej Różyczki, Joanna Warczewska, która robi karierę w polityce. Jej życie zmienia się w jednej chwili, kiedy jej mąż ginie w zamachu terrorystycznym. Niedługo potem kobieta otrzymuje zdjęcia i dokumenty oczerniające jej matkę, a anonimowy szantażysta grozi, że je ujawni, o ile nie otrzyma pokaźnej kwoty... Joanna postanawia na własną rękę zmierzyć z szantażystą i z prawdą o własnej przeszłości. Warto dodać, że w główną bohaterkę ponownie wciela się Magdalena Boczarska – tym razem w podwójnej roli, zarówno jako Joanna, jak i tytułowa Różyczka.

Inna nowość to „Sposób na ducha” – film familijny w klimacie zbliżającego się Halloween. Sir Simon Canterville jest duchem od 300 lat nawiedzającym swój rodzinny dom. Pewnego dnia wprowadza się do niego amerykańska rodzina, która pozostaje obojętna na jego straszne psikusy. Canterville, pomimo wielu prób wypędzenia nowych mieszkańców, ponosi porażkę. Duch nawiązuje jednak kontakt z Virginią, najstarszą córką rodziny, z którą wyrusza w niezwykłą podróż. Razem udają się do magicznego ogrodu, aby znaleźć przyczynę jego 300-letniej klątwy. Jeśli misja się powiedzie – duch Canterville’a będzie wolny, ale jeśli im się nie uda – oboje zostaną uwięzieni na całą wieczność...

Ponadto w repertuarze znajdą się przeboje, które przyciągają do kin rzesze kinomanów, z filmem „Chłopi” na czele. Ekranizacja noblowskiej powieści Władysława Reymonta i jednocześnie polski kandydat do Oscara przyciąga uwagę zastosowaniem techniki animacji malarskiej. Historia Jagny i rodziny Borynów okazuje się zawierać niezwykle aktualne wątki, takie jak wykluczenie ze społeczności czy nieszczęśliwa miłość. Poza znakomitym scenariuszem dzieło zachwyca też porywającą muzyką autorstwa Łukasza L.U.C.-a Rostkowskiego oraz przeniesieniem na wielki ekran słynnych obrazów okresu Młodej Polski.

Na ekranach Heliosa pojawią się także inne polskie filmy. „Zielona granica” Agnieszki Holland to poruszający dramat, dotykający dylematów moralnych związanych z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej. W kinach nie zabraknie komediowego akcentu, jakimi są „Teściowie 2” – film opowiadający o wakacyjnych perypetiach niedoszłych członków rodziny.

Szczególnym powodzeniem cieszy się również „Psi Patrol: Wielki film”, czyli hit dla najmłodszych. W Mieście Przygód ląduje magiczny meteor, a szczeniaki zyskują supermoce! Niestety złoczyńca Humdinger łączy siły z naukowcem Victorią i razem planują ukraść dla siebie niezwykłe zdolności. Bohaterowie z Psiego Patrolu muszą ich powstrzymać i uratować miasto.

W październikowe weekendy w kinach Helios zagości cykl Disney100, świętujący stulecie powstania studia. Z tej okazji na ekrany powrócą kultowe animacje! 21 października odbędzie się projekcja filmu „Zaplątani”, czyli przepięknej historii inspirowanej baśnią o Roszpunce. Już następnego dnia wyświetlony zostanie „Zwierzogród”, który ukazuje miasto zamieszkiwane wyłącznie przez zwierzęta. Sieć przygotowała też inne atrakcje dla dzieci – to niedzielne Filmowe Poranki, które odbędą się 22 października. Tym razem będą to pokazy bajki „44 koty” o zespole muzycznym tworzonym przez czwórkę sympatycznych kotków. Seansom towarzyszą konkursy i zabawy.

23 października Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego zostanie wyświetlony polski dramat „Strzępy”. Rodzina mierzy się w nim z chorobą Alzheimera ukochanego dziadka – senior zaczyna łamać konwenanse i normy społeczne. Nasilające się symptomy sprawiają, że relacje w rodzinie wystawione są na próbę, a skrywane latami pretensje wychodzą na światło dzienne...

W czwartek, 26 października, na ekranach zagości cykl Kultura Dostępna. Tym razem widzowie będą mogli zobaczyć thriller „Wyrwa”. Żona Maćka ginie w wypadku samochodowym, jednak okazuje się, że kobieta prowadziła podwójne życie. Tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę, a mężczyzna, poszukując przyczyn jej śmierci, natrafia na kolejne sekrety...

Październik to miesiąc pełen filmowych emocji! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

