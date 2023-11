Porywające nowości w kinach Helios

Jesienna szarość panująca za oknami nie dociera do kin Helios, w których na widzów czekają liczne, bardzo emocjonujące seanse. W tym tygodniu na ekranach sieci zadebiutują wyczekiwane tytuły: „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” i nowość od studia Disney – „Życzenie”. W repertuarze znajdą się również kinowe przeboje, projekcje dla najmłodszych i wyjątkowe cykle specjalne.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Gorącą premierą będą w tym tygodniu „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”. Film jest kolejną częścią uniwersum stworzonego przez Suzanne Collins, ale tym razem akcja przenosi się ponad 60 lat w przeszłość i ukazuje Coriolanusa Snowa w młodości. Bohater podejmuje się roli mentora w Dziesiątych Głodowych Igrzyskach. Pragnie w ten sposób zdobyć sławę i odbudować podupadającą reputację rodu Snowów. Niespodziewanie jednak zostaje do niego przyporządkowana Lucy Gray Baird, trybutka z najbiedniejszego 12. Dystryktu, co nie wróży dobrego rezultatu. Między postaciami zaczyna rodzić się więź, a Coriolanus Snow musi zdecydować, czy lepiej podążać za moralnymi zasadami, czy za wolą przetrwania ponad wszystko...

W środę, 22 listopada, na ekranach zagości również premiera ze studia Disney, czyli animacja „Życzenie”. Przeniesie ona widzów do magicznego królestwa Rosas, w którym mieszka nastoletnia Asha. Dziewczyna wyczuwa nadciągające niebezpieczeństwo ze strony władcy krainy, Magnifiko. Dlatego wraz z wiernym towarzyszem, koziołkiem Valentino, postanawiają stawić mu czoła. Na ratunek przybędzie im prawdziwa Gwiazdka z nieba, chcąca spełnić życzenie Ashy i pomóc w ocaleniu mieszkańców. Bohaterowie udowodnią, że wola odważnego człowieka w połączeniu z kosmiczną mocą może pokonać wszystkie trudności.

W repertuarze znajdą się najgłośniejsze nowości ostatnich tygodni. „Uwierz w Mikołaja” to polska komedia romantyczna w klimacie Gwiazdki. Ta wielowątkowa opowieść, oparta na książce Magdaleny Witkiewicz, przekona każdego o magii Świąt! W filmie pojawia się plejada rodzimych gwiazd. W zupełnie inną rzeczywistość przenosi natomiast superprodukcja „Marvels”. Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, powraca po zemście na Najwyższym Intelekcie, jednak nie jest w stanie działać samodzielnie. Jej moce zostają bowiem powiązane z dwiema innymi bohaterkami – kobiety muszą więc stworzyć zgraną drużynę i wspólnie ocalić wszechświat.

Na ekranach Heliosa w całej Polsce nadal można zobaczyć wielki hit – uwielbiany przez widzów horror „Pięć koszmarnych nocy”. Ekranizacja kultowej serii gier przedstawia opuszczoną pizzerię, w której znajdują się nietypowe roboty. Zdesperowany Mike zatrudnia się tam jako stróż – nie wie jednak, że lokal skrywa przerażającą historię, a straszą w nim duchy zaginionych...

Tradycyjnie w kinach znajdą się również projekcje dla najmłodszych. „Inspektor Pająk” to animacja o niezwykłym bohaterze – ośmionożnym detektywie z zamiłowaniem do najtrudniejszych zagadek. Bohater pragnie odpocząć i udać się w podróż samolotem, lecz na jego pokładzie dochodzi do tajemniczych zniknięć pasażerów... W gronie podejrzanych znajduje się wiele owadów skrywających sekrety! W weekend, 18 i 19 listopada, odbędą się także premierowe seanse bajki „Mukliki”. Tytułowe postaci to urocze, małe stworzenia mieszkające w sklepie spożywczym chaotycznego właściciela. Muszą jednak opuścić zajmowane od dawna miejsce, dlatego ruszają w świat w poszukiwaniu nowej kryjówki. Na małych kinomanów przed seansami będą czekać drobne upominki!

20 listopada Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego zostanie wyświetlony dramat „Osobliwości sycylijskie”. Film jest inspirowany historią włoskiego dramaturga Luigiego Pirandello. Bohater dotkliwie przeżywa śmierć niani i boryka się z twórczą niemocą. Przypadkiem trafia na dwóch grabarzy, którzy prowadzą amatorską trupę teatralną. Pirandello jest zafascynowany ich działalnością, co pomaga mu poradzić sobie z trudnościami i stworzyć swoje największe dzieło.

W czwartek, 23 listopada, na ekranach zagości cykl Kultura Dostępna. Kinomani będą mogli zobaczyć poruszający dramat „Strzępy”. Rodzina mierzy się w nim z chorobą Alzheimera ukochanego dziadka. Senior zaczyna zachowywać się coraz bardziej nietypowo, czym łamie konwenanse i normy społeczne. Nasilające się symptomy sprawiają, że relacje w pozornie idealnej rodzinie wystawione są na próbę, a przemilczane przez lata pretensje wychodzą na światło dzienne...

Tegoroczna jesień obfituje w filmowe nowości! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

