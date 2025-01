Policjanci z z Sosnowca zatrzymali sprawcę zniszczenia sieci telekomunikacyjnej

Mundurowi z komisariatu IV zatrzymali mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Okazało się, że 29-latek chwilę wcześniej uszkodził jedną ze studzienek telekomunikacyjnych. Policjanci znaleźli przy nim przedmioty, które mogły mu pomóc w popełnieniu przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzut za zniszczenie elementów sieci telekomunikacyjnej.

Mężczyzna usłyszał już zarzut

Mundurowi z komisariatu IV interweniowali w związku z otrzymanym zgłoszeniem o tym, że przy ulicy Kopalnianej w jednej ze studzienek telekomunikacyjnych włączył się alarm antywłamaniowy. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Policjanci dogonili go i obezwładnili.

Mundurowi zauważyli, że jedna ze studzienek jest otwarta, a jej okablowanie naruszone. Jak się okazało, straty wynoszą 1500 złotych. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli przedmioty, które mogły przysłużyć mu się do popełnienia przestępstwa. 29-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnie usłyszał zarzut zniszczenia elementów sieci telekomunikacyjnej. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia.