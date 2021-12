W województwie śląskim spadło nawet do kilku centymetrów śniegu. To początek pięknej zimy czy tylko chwilowy mróz? Zapoznaj się z prognozą pogody na kolejny tydzień grudnia!

Tygodniowa prognoza pogody [10 - 16 grudnia]

Pogoda na tydzień w Sosnowcu

Oto prognoza pogody na kolejny tydzień grudnia! Czy w województwie śląskim czekają nas opady śniegu? Czy zima zostanie z nami na dłużej? Sprawdź!

Piątek 10 grudnia

W piątek będzie biało. Utrzyma się śnieg, który napadał w czwartek i w nocy. W dzień temperatura będzie w okolicach 1 stopnia powyżej zera. Prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Na drogach może być ślisko, kierowcy powinni uważać. W nocy temperatura spadnie do nawet 5 stopni na minusie.

Sobota 11 grudnia

W sobotę będą występować częściowe zachmurzenia. Nie będzie padać śnieg, jedynie lokalnie może delikatnie poprószyć. W dzień temperatura w okolicach 0 stopni natomiast w nocy do -4. Pod wieczór i w nocy może się znów chmurzyć.

Niedziela 12 grudnia

Niedziela będzie mroźna i zachmurzona. Mimo wielu chmur na niebie śnieg nadal nie powinien nas zaskoczyć. Lokalnie możliwe delikatne poprószenie. W dzień będzie zimno, termometry pokażą -2 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura znów spadnie, nawet do -4.

Poniedziałek 13 grudnia

Tego dnia w naszym województwie mogą wystąpić przelotne opady śniegu. W dzień i w nocy temperatura będzie utrzymywać się w okolicach od -1 do -2 stopni Celsjusza.

Wtorek 14 grudnia

We wtorek będzie pochmurno. We wtorek nie przewiduje się żadnych opadów śniegu ani deszczu. W dzień termometry pokażą wynik w okolicy zera. W nocy może zrobić się nieznacznie chłodniej. Temperatura spadnie do -2 stopni.

Środa 15 grudnia

Kolejny dzień z zachmurzonym niebem. W dzień nie powinno padać, jednak w nocy możliwe są przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia temperatura będzie w okolicy 1 stopnia powyżej zera, a w nocy w okolicach zera.

Czwartek 16 grudnia

Koniec mroźnej zimy. W ciągu dnia termometry mogą pokazywać nawet 3 stopnie Celsjusza. Możliwe są przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W nocy temperatura wciąż będzie utrzymywać się powyżej zera. Maksymalnie do 2 stopni.

Niezależnie od tego czy pogoda dopisuje - wykorzystaj zimowy okres najlepiej jak potrafisz. Pamiętaj, by się ciepło ubrać i włożyć nieprzemakające buty, nikt nie wie kiedy znów zaskoczą nas opady śniegu.