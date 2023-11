Moc premier w kinach Helios

Tegoroczna jesień upływa pod znakiem filmu, a w nadchodzącym tygodniu na ekranach Heliosa zagoszczą aż trzy porywające premiery. Będą to: film świąteczny „Uwierz w Mikołaja”, superprodukcja „Marvels” oraz animacja „Inspektor Pająk”. Na widzów czekają również wyjątkowe cykle i pokazy przedpremierowe nowego tytułu z sagi „Igrzyska śmierci”.

Gorącą nowością będzie polska komedia świąteczna „Uwierz w Mikołaja”. Film zawiera w sobie wiele przeplatających się wątków, a ich wspólnym mianownikiem jest celebrowanie Świąt Bożego Narodzenia. Agnieszka, dzięki atakowi śnieżycy, spotyka tajemniczego mężczyznę w stroju świętego Mikołaja. W tym samym czasie Zosia i jej mama próbują borykają się z problemami finansowymi, lecz nagle otrzymują niespodziewaną pomoc... Świąteczna aura może też sprawić, że pewna para powróci do siebie po latach rozłąki. Na ekranach widzowie będą mogli zobaczyć plejadę rodzimych gwiazd!

Do kin ponownie wkracza kultowe uniwersum superbohaterów – tym razem będzie to film „Marvels”. Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, odzyskuje swoją tożsamość i mści się na Najwyższej Inteligencji. I kiedy wszystko ma już wrócić do normy, dziwnym zbiegiem okoliczności moce bohaterki zostają splecione z dwiema innymi postaciami. To Kamala Khan, fanka Avengersów i samej Carol, która przyjmuje tytuł Ms. Marvel i astronautka Monika Rambeau. Kobiety nie mają ze sobą wiele wspólnego, lecz muszą stworzyć silną drużynę, aby ocalić wszechświat.

W tym tygodniu nie zabraknie nowości dla najmłodszych – „Inspektor Pająk” to animacja, której akcja toczy się w świecie owadów. Miejsce wydarzeń jest jednak nietypowe, gdyż znajdują się one na pokładzie samolotu. Grasuje tam tajemniczy złoczyńca, przez którego znikają kolejni podróżni. Na szczęście wśród pasażerów jest Inspektor Pająk – śledczy podejmuje rękawicę i rozpoczyna poszukiwania. Okazuje się, że czarnym charakterem jest ktoś, kto pragnie zemsty...

Inną nowością jest animacja „Pati i klątwa Posejdona”, której akcja rozgrywa się w starożytnej Grecji. W celu ocalenia miasta od klątwy, na misję wyrusza specjalna drużyna złożona z Jazona, Argonautów i... małej myszy, Pati, marzącej o dokonaniu bohaterskich czynów. Na najmłodszych czeka też cykl Filmowe Poranki, w ramach którego zostanie wyświetlony zestaw bajek „Tomek i Przyjaciele”. Seans odbędzie się 12 listopada, a projekcję poprzedzą konkursy dla dzieci.

Repertuar kin Helios będzie obfitował także w inne przebojowe nowości. Niesłabnącą popularnością cieszy się horror „Pięć koszmarnych nocy”, oparty o serię gier komputerowych. Jego główny bohater, Mike, musi jak najszybciej znaleźć pracę. Zdesperowany przyjmuję posadę stróża w opuszczonej pizzerii, w której znajdują się nietypowe roboty. Okazuje się, że nie są one jedynie osobliwą dekoracją... Ponadto na ekranach znajdzie się polski film familijny „Kajtek Czarodziej”. Klasowy psotnik pewnego dnia odkrywa w sobie nadprzyrodzone zdolności. Mogą one pomagać czynić dobro, ale można użyć ich też w nieodpowiednich celach. W związku z tym młody bohater staje przed niełatwymi wyborami...

Nadchodzący tydzień będzie pełen wyjątkowych seansów. 10 listopada w kinach Helios zagości Maraton Igrzysk Śmierci. Podczas jednej nocy widzowie będą mogli zobaczyć wszystkie filmy z serii o dzielnej Katniss Everdeen. Następnie, 16 listopada, odbędą się pokazy przedpremierowe nowości z kultowego uniwersum – „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”. Produkcja przybliża sylwetkę Coriolanusa Snowa z czasów młodości. Zostaje on mentorem trybutki z najbiedniejszego 12. Dystryktu... Ponadto 15 listopada do kin zawita popularny cykl Kino Kobiet, w ramach którego zostanie wyświetlony opisany film „Uwierz w Mikołaja”, a dress codem będą stroje mikołajowe!

Helios zaprasza także na Kino Konesera, cykl przybliżający mniej komercyjne produkcje z niebanalną fabułą. Dokładnie taki jest film „Poprzednie życie”, którego seanse odbędą się 13 listopada. Dramat ukazuje historię Koreanki na emigracji w USA, odnajdującej w Internecie swoją miłość z dzieciństwa. Po latach uczucia dawnych przyjaciół odżywają, jednak kobieta jest już zamężna...

W czwartek, 16 listopada, na ekranach Heliosa zagości cykl Kultura Dostępna. Kinomani będą mogli zobaczyć nietypowy dramat „Opiekun”. Małżeństwo dziennikarza i skrzypaczki przechodzi kryzys, co zbiega się w czasie z przygotowaniem przez niego materiału o niecodziennych historiach pielgrzymów, przybywających do pobliskiego sanktuarium św. Józefa.

