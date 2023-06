Moc filmowych wrażeń w kinach Helios!

Najbliższy repertuar kin sieci Helios obfitować będzie w filmy pełne wielkich emocji, spektakularnych efektów specjalnych i niezapomnianych historii. W piątek, na ekranach zadebiutuje wyczekiwany film science-fiction - „Transformers: Przebudzenie Bestii”, dokument - „Historia jednej zbrodni” oraz urocza animacja dla najmłodszych – „Najlepsze urodziny Królika Karola”. W ofercie kin nie zabraknie uwielbianych przez dzieci i dorosłych hitów filmowych oraz finału Ligi Mistrzów UEFA.

„Transformers: Przebudzenie Bestii” to najnowsza część legendarnego uniwersum Transformerów, która wstrząśnie fanami na całym świecie. Ta epicka przygoda zabierze widzów w podróż od Nowego Jorku lat 90., przez dżungle Peru, aż po najdalsze zakątki wszechświata. Optimus Prime i jego drużyna Autobotów staną w obliczu nowego zagrożenia. Tym razem w wielkiej galaktycznej wojnie, poza Autobotami i Decepticonami, pojawią się także: Maximale, Predacony oraz Terracony.

Nowy film znakomitego dokumentalisty Mariusza Pilisa „Historia jednej zbrodni” opowiada przejmującą historię rodziny Ulmów: Józefa i Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci, którzy poświęcili swoje życie, próbując ratować życie dwóch żydowskich rodzin. Niewyobrażalna zbrodnia, której 24 marca 1944 roku dokonali Niemcy, mordując z zimną krwią także malutkie dzieci Ulmów, jest dla reżysera punktem wyjścia do śledztwa w tej sprawie. Jego wyniki są szokujące...

Najmłodszych kinomanów Helios zaprasza na premierowe pokazy animacji „Najlepsze urodziny Królika Karola”. Zbliżają się piąte urodziny Królika Karola. Gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń mama i tata muszą go opuścić, postanawia uczcić święto po swojemu. Wyprawa u boku przyjaciółki przeradza się w wielką przygodę, podczas której spotkają w zwierzęta o niekoniecznie dobrych zamiarach. Podczas wędrówki Karol zrozumie, kim są przyjaciele i rodzina – to będą jego najlepsze urodziny!

W sobotę (10 czerwca, godz. 10), widzowie, dla których wizyta w kinie zazwyczaj stanowi sensoryczne wyzwanie, będą mogli obejrzeć tę uroczą animację w ramach projektu Seanse Przyjazne Sensorycznie. Podczas pokazu światła w sali kinowej będą delikatnie włączone, a poziom dźwięku obniżony. Ponadto uczestnicy mają możliwość nieskrępowanego poruszania się w sali kinowej oraz swobodę w wyrażaniu emocji.

Poza premierowymi pokazami repertuar kin Helios obfitować będzie także w uwielbiane przez widzów produkcje. „Spider-man. Poprzez multiwersum” to pełen sensacji światowy hit, który przenosi widza w niezwykły świat równoległych rzeczywistości. Miles Morales musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha. Aby umożliwić ukraińskojęzycznym widzom pełne zanurzenie się w niezwykłym świecie Spider-Mana, film jest wyświetlany również w wersji z ukraińskim dubbingiem.

Brawurowa produkcja „Szybcy i wściekli 10” to niesamowite wyścigi uliczne, spektakularne pościgi i niezawodna akcja. W tej odsłonie Dom Toretto i jego rodzina muszą zmierzyć się z najgroźniejszym do tej pory przeciwnikiem.

Fanów kina familijnego Helios zaprasza na pokazy animacji „Super Mario Bros. Film”, w której Mario wyrusza w niezwykłą podróż przez Grzybowe Królestwo, aby odnaleźć swojego brata Luigiego oraz uratować świat przed złoczyńcą Bowserem.

Na uwagę zasługuje także „Mała Syrenka” - wzruszającą opowieść o marzeniach, miłości i odwadze, która poruszy serca widzów bez względu na ich wiek.

Już w sobotę, 10 czerwca, wielbiciele sportowych emocji na wielkim ekranie, będą mogli kibicować swoim ulubionym drużynom podczas finału Champions League. Tego meczu absolutnie nie można przegapić!

Z kolei w poniedziałek, 12 czerwca fani cyklu Kino Konesera będą mogli zobaczyć film biograficzny „Daliland”, który przeniesie widzów w fascynujący świat życia i twórczości Salvadora Dalego. Ponadto, w dn. 14-15 czerwca fani serii komiksów o superbohaterze „Flash” będą mogli przedpremierowo obejrzeć filmową adaptację tej historii. Barry używa swojej mocy do podróży w czasie. Jedyną nadzieją Barry’ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie...

Szczegółowe informacje dotyczące premier, aktualny repertuar oraz bilety dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz kasach kinowych sieci w całej Polsce.