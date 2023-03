Marcowe przeboje na ekranach kin Helios!

Najbliższy tydzień przyniesie kinomanom wiele nowości i różnorodne seanse specjalne. W repertuarze znajdą się premierowe filmy zarówno dla najmłodszych, dla fanów muzycznych opowieści, jak i dla dorosłej części widowni. Każdy znajdzie coś dla siebie, aby choć na chwilę oderwać się od codzienności. Wyjątkowa atmosfera kina, premiery na wielkim ekranie, chrupiący popcorn, chłodny napój czy pyszna kawa to sprawdzony pomysł nie tylko na idealny Dzień Kobiet! Moc filmowych wrażeń gwarantowana.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Tytułowa „Zadra” w polskiej produkcji muzycznej to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Dziewczyna walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ będzie miała miłość...

Na fanów mocnych filmowych wrażeń czeka „Krzyk VI”. Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro. Pragną rozpocząć nowy rozdział życia. Przeprowadzają się do Nowego Jorku, dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.

W piątek, 10 marca cykl Nocne Maratony Filmowe zaprezentuje wyjątkowy wieczór z uwielbianym przez widzów Heliosa gatunkiem filmowym w roli głównej! Podczas Mini Maratonu wyświetlone zostaną dwie ostatnie części kultowej serii horrorów „Krzyk” z premierowym pokazem najnowszego filmu „Krzyk VI”. Na ekranach zabłysną gwiazdy światowego kina: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, a także Hayden Panettiere, Jenna Ortega oraz Melissa Barrera.

Na młodych widzów czeka familijna nowość: „Wróżka Zębuszka”! Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to... fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką.



„Szczęście Mikołajka” to kolejna propozycja dla dzieci. Tytułowy bohater z paczką kumpli opanował do perfekcji sztukę doprowadzania do szaleństwa nauczycieli, rodziców, sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo! Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w radość i śmiech.

Na młodych widzów czekają także seanse filmu „Asteriks i Obeliks: Imperium smoka”. Cesarzowa Chin, zostaje uwięziona w wyniku zamachu stanu. Córka władczyni wyrusza do odległej Galii wraz z ochroniarzem i fenickim kupcem, aby szukać pomocy. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów. Galowie z chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w pełną przygód podróż na Daleki Wschód.

Porywający film „Ant-Man i Osa. Kwantomania” to spektakularny powrót Scotta Lang i Hope Van Dyne jako słynnych superbohaterów. Razem z rodzicami Hope oraz córką Scotta przeżyją zupełnie nowe przygody, przemierzając niezwykły kwantowy świat. Podczas tej misji zostaną zmuszeni do przekroczenia granic tego, co dotychczas uważali za możliwe... Na ekranach wystąpią między innymi gwiazdy takie jak: Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly oraz Paul Rudd.

„Pokolenie Ikea” to natomiast doskonała produkcja dla wszystkich, którzy chociaż raz posmakowali randkowania... Piotr Czarny ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy jedyna kobieta, z którą jest szczery i z którą nie sypia stawia mu ultimatum. Podążając za hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat szybkich randek i jednonocnych romansów.

Miłośnicy cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się w najbliższym tygodniu na aż dwa pokazy. 13 marca Jerzy Skolimowski zabierze kinomanów w podróż przez całą Europę. Polski kandydat do Oscara, „IO” to zapierające dech kinowe widowisko, sensacja festiwalu w Cannes. Już dwa dni później na ekranach Heliosa wyświetlony zostanie dramat „Forever Young”. Piękni studenci zdają egzamin wstępny do słynnej francuskiej szkoły aktorskiej. Obserwujemy ich wzloty, upadki i pierwsze kroki w aktorskim życiu. Czy te doświadczenia wykorzystają do zbudowania wielkich kreacji na scenie?

