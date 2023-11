Listopadowe premiery w kinach Helios

Nowy miesiąc przynosi kolejną dawkę filmowych emocji. W tym tygodniu na ekranach sieci Helios zagoszczą najnowsze filmy dla całej rodziny – „Pati i klątwa Posejdona” oraz „Kajtek Czarodziej”. Ponadto w repertuarze pojawią się seanse przedpremierowe „Uwierz w Mikołaja” i „Marvels”, jak również filmowe hity oraz różnorodne projekty specjalne.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Premierą dla wszystkich kinomanów, także tych najmłodszych, będzie animacja „Pati i klątwa Posejdona”. Tytułowa bohaterka to odważna mysz, zamieszkująca Yolcos – miasto portowe w starożytnej Grecji. Sielską atmosferę zakłóca bóg mórz, Posejdon, zazdrosny o posąg wzniesiony na cześć Zeusa. Nakazuje on mieszkańcom zbudowanie sobie jeszcze okazalszej budowli, jak również grozi sprowadzeniem na miasto klątwy... Z pomocą przychodzi Jazon i jego Argonauci, którzy ruszają na misję ocalenia Yolcos, a pomaga im rezolutna Pati! Nietypowa drużyna będzie musiała stanąć oko w oko ze stworzeniami z greckiej mitologii...

Inną nowością dla widzów w każdym wieku będzie polski film familijny „Kajtek Czarodziej”. Tytułowy Kajtek to nastoletni chłopiec, wychowujący się z tatą i babcią. Jest znany w swoim otoczeniu z wyjątkowej krnąbrności i zamiłowania do robienia żartów. Pewnego dnia odkrywa w sobie nadnaturalne umiejętności, a czarodziejskie moce przejmują kontrolę nad jego życiem. Od teraz może rozprawić się z nielubianymi nauczycielami i kolegami. O chłopca zaczynają jednak rywalizować siły dobra i zła, a młody czarodziej stoi przed bardzo trudnymi wyborami...

W repertuarze Heliosa znajdą się ponadto przeboje chętnie wybierane przez kinomanów. „Chłopi” to film na podstawie powieści Władysława Reymonta i polski kandydat do Oscara. Jest to też rodzimy tytuł, który zgromadził w tym roku największą liczbę widzów! Historia Jagny i Borynów została odkryta na nowo dzięki technice animacji malarskiej. Losy bohaterów okazują się pasjonujące nawet po wielu latach od powstania pierwowzoru, a wyjątkowy klimat buduje w filmie ścieżka dźwiękowa.

Hitem, który przyciąga przed ekrany rzesze widzów jest również „Pięć koszmarnych nocy” – horror na podstawie kultowej gry komputerowej. Mike desperacko poszukuje pracy, aby nie stracić opieki nad młodszą siostrą. Zatrudnia się jako stróż w opuszczonej restauracji, gdzie znajdują się osobliwe roboty. Okazuje się, że lokal kryje w sobie tajemnicę zniknięć dzieci i zamieszkują w nim złe moce...

Przebojem dla najmłodszych jest natomiast „Psi Patrol: Wielki film”. Uwielbiane przez dzieci szczeniaki tym razem otrzymują supermoce i stają się Kosmopieskami. Ich radość nie trwa jednak długo, gdyż na horyzoncie czai się ich arcyrywal – Humdinger, w dodatku sprzymierzony z szalonym naukowcem, Victorią... Bohaterskie pieski muszą wkroczyć do akcji i uratować miasto.

W nadchodzącym tygodniu widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowe seanse wyczekiwanych tytułów. Od 3 do 5 listopada odbędą się projekcje ciepłego świątecznego filmu „Uwierz w Mikołaja”. Liczne historie bohaterów przeplatają się ze sobą, a łączy je wątek nadchodzącej Gwiazdki. Na ekranie znajdzie się plejada polskich gwiazd! Natomiast od 9 listopada rozpoczną się pokazy filmu akcji „Marvels” – Kapitan Marvel powraca na ekrany, a będą towarzyszyć jej dwie nowe superbohaterki.

Do wybranych kin Helios zawitają również porywające projekty specjalne. W dniach 3-5 listopada na ekranach sieci zostanie wyświetlony koncert Taylor Swift – „The Eras Tour”. Spektakularne widowisko jest podsumowaniem dotychczasowej kariery artystki, mającej w dorobku aż 10 albumów. W niedzielę, 5 listopada w kinach zagości również sztuka na najwyższym poziomie. Dokument „Pocałunek Klimta” przybliża życie i twórczość autora jednego z najbardziej rozpoznawalnych obrazów świata. Widzowie będą mogli poznać unikalne techniki stosowane przez artystę, a także historie kryjące się za jego dziełami.

6 listopada Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego zostanie wyświetlony film „Zabójca” z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Aktor wciela się w doświadczonego płatnego zabójcę, któremu nie udaje się jednak trafić do celu... Teraz sam staje się celem międzynarodowych poszukiwań, a do głosu zaczyna dochodzić jego sumienie.

W czwartek, 9 listopada, na ekranach Heliosa zagości cykl Kultura Dostępna. Kinomani będą mogli zobaczyć komedię z wątkiem romantycznym – „Na twoim miejscu”. Pokłócone ze sobą małżeństwo zamienia się ciałami, co wywołuje serię nieoczekiwanych następstw. Przejęcie nie tylko obowiązków, ale też perspektywy drugiej strony może sprawić, że para zupełnie inaczej spojrzy na ich związek.

Początek listopada pełen jest różnorodnych filmowych emocji! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

