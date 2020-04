Koronawirus - informacje dla mieszkańców Sosnowca

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W związku z pandemią koronawirusa prosimy o uważne śledzenie miejskiej strony internetowej.

W tym miejscu zamieszczamy najważniejsze informacje. Numery telefonów, terminy m.in.: rekrutacji do szkół. Zakładka jest na bieżąco aktualizowana.

Walka z koronawirusem - ograniczenia w poruszaniu się - kliknij TUTAJ

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

800 190 590

to numer infolinii dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sosnowcu na temat koronawirusa

500 060 599

Całodobowa Infolinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronawirusa

539 963 856;

606 326 142;

606 488 680;

(32) 351 23 00

INFORMACJE MINISTERSTWA ZDROWIA - kliknij TUTAJ

Plakat informacyjny NFZ dot. profilaktyki przed zakażeniem koronawirusem

Instrukcja prawidłowego mycia rąk - strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscach występowania koronawirusa i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego poniższych szpitali, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, tel. 32 281 92 41 (do 3);

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650;

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7, tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);

Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

Sytuacja wymaga od Nas, mieszkańców miasta zachowania szczególnych środków ostrożności.

Drodzy mieszkańcy Sosnowca. Sytuacja, w której się znaleźliśmy w związku z epidemią koronawirusa wymaga od Nas, mieszkańców miasta zachowania szczególnych środków ostrożności. Profilaktyka i zachowanie zdrowego rozsądku są w tej chwili najważniejsze. Ograniczmy naszą aktywność do niezbędnego minimum.

Zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedzialne współdziałanie. Pamiętajmy, że zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii. Dopilnujmy, aby dzieci nie przebywały w miejscach publicznych. Proszę, aby najmłodsi nie mieli bliskich kontaktów z osobami starszymi, które w sposób szczególny musimy chronić przed zarażeniem koronawirusem.

Zostańmy w domach, nie odwiedzajmy galerii handlowych, lokali gastronomicznych, unikajmy dużych skupisk ludności. Miejskie instytucje kultury są zamknięte, podobnie jak baseny, place zabaw. Wprowadziliśmy zakaz odwiedzin w szpitalu miejskim.

To sytuacja naprawdę nadzwyczajna, postarajmy się więc zminimalizować przebywanie w grupach. Chciałbym także zaapelować o odwołanie wszelkich imprez organizowanych przed podmioty prywatne.

Zachowajmy powagę sytuacji, ale zarazem nie popadajmy w panikę. Chciałbym z tego miejsca zapewnić, że Urząd Miejski w Sosnowcu będzie podawał informacje rzetelne i wiarygodne. Zachęcam do zapoznania się z informacjami, które mają pomóc w codziennym funkcjonowaniu w tym szczególnym dla nas czasie.

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół 2020/2021 - aktualizacja

Informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ważne! 12 i 13 marca to dni, w których w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od 12 do 25 marca zamknięte zostały wszystkie obiekty sportowe (baseny, hale i lodowisko), kulturalne (teatr, domy kultury, muzeum).

Apelujemy o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim, Skarbowym, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach działających na terenie miasta. Wiele ze spraw można załatwić za pośrednictwem usługi ePUAP.

Przychodnie wprowadzają telekonsultacje. Kliknij TUTAJ, aby poznać szczegóły

Odwołujemy lub przesuwamy imprezy do 25 marca włącznie

PKM Sosnowiec dodatkowo dezynfekuje autobusy. Wyłączono tzw. "ciepły przycisk", a wszystkie drzwi są otwierane przez kierowców.

Zakaz odwiedzin w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim oraz Wojewódzkim Szpitalu św. Barbary.

Wstrzymujemy odwiedziny w Domach Pomocy Społecznej.

Na najbliższe 14 dni zamykamy Dzienne Domy Pomocy Społecznej.

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe oddało do dyspozycji tzw. karetkę zakaźną.

Rekomendujemy odwołanie wycieczek, wyjść i szkolnych wymian międzynarodowych, odwołujemy wydarzenia jubileuszowe z udziałem seniorów.

Od 12 marca, do odwołania, wyłączamy z użytkowania wpłatomaty w Urzędzie Miejskim. Wpłat można dokonywać w bankach, ale prosimy o dokonywanie wpłat, w razie możliwości, poprzez internet.

Śląski Związek Piłki Nożnej przekłada rozgrywki niższych lig.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

poradni psychologiczno-pedagogicznych;

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.



Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w tym szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych) nie przychodzą do szkół;

poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;

poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę – dotyczy to także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych poza szkołą, na obszarze całego kraju, przez uczniów niebędących młodocianymi pracownikami;

uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;

śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12 i 13 marca br. nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Ponieważ od 16 marca br. uczniowie nie uczęszczają na zajęcia, nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i są w gotowości do wykonywania pracy.

Do decyzji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy.

W trakcie zawieszenie zajęć, pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczą pracę. To dyrektor szkoły decyduje o organizacji ich pracy.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek są obowiązani do świadczenia pracy. W tym okresie nie prowadzą zajęć dydaktycznych, lecz realizują inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.



Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

URZĄD MIEJSKI - najważniejsze telefony

Urząd Miejski obsługuje interesantów w zakresie rejestracji zgonów oraz urodzeń po uprzednim kontakcie telefonicznym:

Urząd Stanu Cywilnego

32 296 0 590 –rejestracja zgonów

32 296 0 589 – rejestracja urodzeń i uznania

32 296 0 588-pozostałe sprawy

Wydział Komunikacji

Rejestracja Pojazdów 32 296-06-21, 296-06-22, 296-06-60, 296 06-23

Prawa Jazdy 32 296-06-19, 32 296-06-26

Zgłoszenia nabycia/ zbycia pojazdów 32 296-06-30

Licencje, Transport, , Ośrodki Szkolenia Kierowców, Stacje Kontroli Pojazdów 32 296-06-24

Pozostałe pilne sprawy obsługuje telefonicznie pod numerami:

Wydział Spraw Obywatelskich

32 296 0 661-dowody osobiste

32 296 0 578–meldunki

32 296 0 663-sprawy wyborcze, postępowanie administracyjne

Wydział Podatków

32 296 0 509 – Wymiar Podatków

32 296 0 477-Księgowość Podatkowa

32 296 0 759- Egzekucja Administracyjna

Wieczyste użytkowanie

32 296 0 857

32 296 0 858

32 296 0 468

Wydział Zarządzania Kryzysowego

32 292 02 96

Odpady Komunalne

32 296 0 579

Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

32 296 0 579

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Referat Działalności Gospodarczej

32/2960652 – działalność gospodarcza

32/2960639 – zezwolenia na alkohol

Infolinia CEIDG: 801 055 088 lub 22/765 6732

Wybory-Informacja ws. naboru na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

32 296 0 719/-812

Wydział Edukacji

32 296 0 642

32 296 0 635

Miejski Rzecznik Konsumenta

32 296 0 428

Biuro Obsługi Interesantów

32 296 0 528

32 296 0 529

Delegatura Paszportowa

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania Terenowa Delegatura Paszportowa zlokalizowana w budynku Urzędu Miasta w Sosnowcu przy ul. Maja 33 będzie nieczynna.

W Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie możliwe są wyłącznie: odbiór paszportu i złożenie wniosku niezbędnego z ważnych przyczyn niecierpiących zwłoki, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00):

- Katowice - 32 20 77 777, 32 20 77 353, 32 20 77 354, 32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361,

- Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 95, 33 813 62 71,

- Częstochowa – tel. 34 378 21 65, 34 378 21 75, 34 378 22 27, 34 378 22 28.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych

32 290 18 62

MOPS INFORMUJE

SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI INFORMUJĄ

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, informujemy, iż Spółka podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Dział sprzedaży i obsługi klienta wraz z kasą został zamknięty od dnia 12.03.2020 r., aż do odwołania. W łazienkach w pojemnikach na mydło znajduje się mydło z 5% alkoholem, a w miejscach kluczowych stanęły pojemniki ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. W miarę możliwości prosimy o maksymalne ograniczenie kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi. Jednocześnie pamiętajmy, aby zachować rozwagę i rozsądek w trakcie wykonywania przez nas naszych niezwykle istotnych obowiązków.

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH INFORMUJE

- Sosnowieckie Egzotarium na ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego 116 zostaje zamknięte dla osób zwiedzających do odwołania.

- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu na ulicy Kamila Baczyńskiego 2b przestaje przyjmować interesantów. Informuję się równocześnie, że wszystkie odwiedziny w schronisku zostają zawieszone do odwołania.

Nie zawiesza się jednak procesu adopcyjnego. Osoby chcące adoptować zwierzę proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 669 096 872 celem indywidualnego uzgodnienia warunków przebiegu adopcji z pracownikami schroniska.

Chcąc odebrać własne zwierzę również prosimy o kontakt pod powyższym numerem telefonu.

MOSiR INFORMUJE

Z uwagi na zaistniałą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych interesantów oraz pracowników zwracamy się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie ilości wizyt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i obiektach sportowych podległych MOSiR.

Apelujemy do Państwa o podejmowanie rozsądnych działań w tej kwestii oraz zastosowanie się do przekazywanych na bieżąco wytycznych. Jesteśmy przekonani, że zespołowe działanie przyniesie pożądane efekty. Prosimy zatem o:

- maksymalne ograniczenie wizyt w Dyrekcji MOSIR oraz obiektach MOSIR i pojawianie się tam wyłącznie w najbardziej naglących i niezbędnych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem lub z kierownikami obiektów

- podejmowanie kontaktów z Dyrekcją, kierownictwem i/lub obiektami MOSiR przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@mosir.sosnowiec.pl i drogą telefoniczną pod nr. tel. (032-) 266-34-26 albo 503-342-127.

Szczegółowe dane kontaktowe dostępne TUTAJ składanie dokumentów kierowanych do MOSIR w wersji papierowej w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Dyrekcji.

Miejski Zakład Zasobó Lokalowych Informuje

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym spowodowanym przez koronowirusa Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podjął następujące działania:

- siedziba główna przy ul. Partyzantów 10a jak również terenowe administracje przy ul. Kołłątaja 17, Grota Roweckiego 59, Czołgistów 4c, Wrzosowa 8 zostały zamknięte dla obsługi interesantów. - na drzwiach wejściowych do budynku głównego oraz na ADM-ach została wywieszona informacja dla interesantów z podaniem numerów telefonów i adresów mailowych.

- w budynku głównym przy ul. Partyzantów 10a do obsługi interesantów dostępna jest kancelaria ogólna (okienko zabezpieczone szybą).

- w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, pracownik danego biura jest dostępny dla interesantów w kancelarii głównej.

- zostały wstrzymane wszystkie wyjścia pracowników poza teren zakładu na wizje i spotkania.

- pełnomocnicy gminy nie będą uczestniczyli w zebraniach wspólnot mieszkaniowych o czym zostali poinformowani wszyscy zarządcy.

- wyjazdy Grupy Remontowej zostały ograniczone tylko do usuwania awarii. - osoby, których charakter pracy na to pozwala oraz wyrażą na to zgodę mogą pracować zdalnie z domu.

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH INFORMUJE - kliknij TUTAJ