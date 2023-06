Kino Kobiet – czerwcowe seanse tylko dla Pań!

Helios zaprasza wszystkie fanki pozytywnych, filmowych spotkań na najbliższą odsłonę cyklu Kino Kobiet. W środę, 21 czerwca o godzinie 18:00 na ekranach kin zagości film „Houria”. Najnowsza produkcja nagradzanej reżyserki Mounii Meddour to pochwała kobiecości, siostrzeństwa, przyjaźni, wolności i uzdrawiającej mocy tańca. Tradycyjnie na Panie czeka także moc atrakcji, konkursów oraz doskonałej zabawy!

Kino Kobiet w kinie Helios Sosnowiec

Houria jest utalentowaną tancerką, która pragnie zrobić światową karierę w balecie. Całe swoje życie podporządkowuje temu marzeniu. Aby związać koniec z końcem, w dzień pracuje jako sprzątaczka, a w nocy obstawia nielegalne walki. Po jednej z nich, w której wygrywa duże pieniądze, zostaje brutalnie napadnięta. Kiedy odzyskuje przytomność w szpitalu, jej dotychczasowy świat rozsypuje się na kawałki. Przestaje mówić i żeby znów tańczyć będzie musiała przejść długą rehabilitację. Jednak Houria nie zamierza się poddać i rozpoczyna fizjoterapię. Tu poznaje kobiety podobnie jak ona poranione przez życie. Wkrótce dzięki nim odzyska pasję i sens życia.

Kino Kobiet to miła chwila wytchnienia spędzona w pozytywnym towarzystwie mamy, siostry lub przyjaciółki, a ponadto – jest to zawsze świetna zabawa połączona z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród. Motywem przewodnim czerwcowych spotkań będzie kolor niebieski lub chabrowy.

