Jesień z wyczekiwanymi premierami w kinach Helios

Wieczory stają się coraz dłuższe, co sprzyja oglądaniu filmów i częstym wizytom w kinie! W nadchodzącym tygodniu zdecydowanie warto wybrać się do Heliosa, gdyż na wielkich ekranach wyświetlane będą aż trzy porywające premiery – „Życzenie”, „Napoleon” oraz „Noc dziękczynienia”. Tradycyjnie w repertuarze znajdą się także wyjątkowe cykle specjalne i najgorętsze nowości światowego oraz polskiego kina.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Wyczekiwaną nowością tego tygodnia jest monumentalny film biograficzny w reżyserii Ridleya Scotta – „Napoleon”. Dramat przedstawia najważniejsze epizody z życia jednej z najsłynniejszej postaci historycznych wszech czasów. Kinomani zobaczą jego burzliwą drogę na szczyt i nieustępliwe dążenie do władzy. Uwypuklony został ponadto wątek jego miłości do cesarzowej Józefiny i rola kobiety w karierze męża. W filmie nie brakuje widowiskowych scen batalistycznych, z których słynie reżyser. W roli Napoleona wystąpi znakomity Joaquin Phoenix, a partneruje mu fantastyczna Vanessa Kirby.

Inną emocjonującą premierą jest horror „Noc dziękczynienia”. Produkcja nawiązuje tematyką do corocznych wydarzeń, takich jak amerykańskie Święto Dziękczynienia i następujące po nim wyprzedażowe szaleństwo, Black Friday. Mieszkańcy miasta Plymouth przywiązują coraz mniejszą wagę do tradycyjnego, rodzinnego świętowania, a zamiast tego wolą celebrować konsumpcyjny dzień wyprzedaży. W czasie Black Friday dochodzi jednak do tragicznych w skutkach zamieszek. Rok później w Plymouth pojawia się seryjny morderca, John Carver, pragnący zemścić się na mieszkańcach. Widzowie przekonają się o tym, jakimi motywami kieruje się tajemniczy zabójca...

Na ekranach zagości także nowość dla najmłodszych. „Życzenie” to animacja ze studia Disney, której bohaterką jest nastoletnia Asha. Mieszka w magicznym królestwie Rosas, gdzie rządzi władca Magnifiko. Dziewczyna wyczuwa nadchodzące niebezpieczeństwo z jego strony i obawia się o los swojej społeczności. Dlatego też wraz z wiernym towarzyszem, koziołkiem Valentino, postanawiają stawić mu czoła. Na ratunek przybędzie im prawdziwa Gwiazdka z nieba, chcąca spełnić życzenie Ashy i pomóc w ocaleniu mieszkańców. Bohaterowie udowodnią, że wola odważnego człowieka w połączeniu z kosmiczną mocą może pokonać wszystkie trudności.

W repertuarze znajdą się także najchętniej oglądane filmy ostatnich tygodni, takie jak „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”. Kolejna odsłona kultowego uniwersum ukazuje młodość Coriolanusa Snowa – antagonisty znanego z trylogii. Ostatnią szansą na poprawę losu jego rodziny staje się rola mentora w Dziesiątych Głodowych Igrzyskach. Tam jednak musi doprowadzić do zwycięstwa trybutkę z najbiedniejszego 12. dystryktu, co wydaje się niewykonalnym zadaniem...

Helios poleca również polską komedię romantyczną w klimacie Bożego Narodzenia, „Uwierz w Mikołaja”. W filmie przeplata się wiele wątków, a wszystkie łączy przeżywanie Gwiazdki na różne sposoby. Aura Świąt sprzyja miłości, dlatego na ekranie nie zabraknie emocjonalnych wyznań...

Z kolei miłośnicy filmów o superbohaterach mogą wybrać się na „Marvels”, produkcję opowiadającą o dalszych losach Kapitan Marvel. Moce Carol Danvers niespodziewanie zostają powiązane z dwiema innymi bohaterkami – kobiety muszą więc stworzyć zgraną drużynę i wspólnie ocalić wszechświat... Sieć zaprasza także najmłodszych kinomanów na Filmowe Poranki, które zawitają do kin w niedzielę, 26 listopada. Tym razem wyświetlony zostanie zestaw bajek „44 koty”, ukazujący codzienne perypetie czterech mruczków. Projekcji o sympatycznych bohaterach towarzyszyć będą konkursy i zabawy.

27 listopada, jak co każdy poniedziałek, w repertuarze znajdzie się cykl Kino Konesera. Widzowie będą mogli zobaczyć polski film z gatunku science-fiction, „W nich cała nadzieja”. Ewa znajduje się w rzeczywistości postapokaliptycznej, w której walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się z dotkliwą samotnością. Jej jedynym towarzyszem jest Robot wyposażony w sztuczną inteligencję. Przez absurdalną sytuację bohaterowie wchodzą ze sobą w konflikt na śmierć i życie...

Tradycyjnie w czwartkowy wieczór na ekranach kin Helios zagości wyjątkowy projekt Kultura Dostępna. 30 listopada w ramach cyklu zostanie wyświetlona polska komedia „Ślub doskonały”, opowiadająca o zaaranżowanym ślubie. Panna młoda jest w ciąży z innym mężczyzną, a pan młody został zmuszony do ożenku szantażem. Rusza lawina nieprzewidzianych zdarzeń, w wyniku których na jaw wychodzi szereg sekretów...

Zapowiada się niezwykle emocjonujący kinowy tydzień! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

