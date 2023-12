Idealny czas na... seans w kinie Helios

Świąteczna aura na dobre zapanowała w kinach Helios, gdzie zagoszczą seanse zaplanowane specjalnie na ten magiczny czas. W najbliższym tygodniu na ekranach pojawią się wyczekiwane premiery: „Kicia Kocia pod choinkę” oraz „Wonka”. W kinach odbędą się również projekcje koncertu „Śnieżne Boże Narodzenie z Andre Rieu” oraz pokazy kultowej komedii romantycznej „To właśnie miłość” z okazji 20-lecia premiery.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Nadchodzący tydzień przyniesie wyjątkową nowość dla najmłodszych kinomanów – „Kicia Kocia pod choinkę”. Najnowszy cykl bajek z ulubienicą dzieci został stworzony specjalnie na okres zimy i Świąt. Rezolutna bohaterka z wielką ciekawością poznaje otaczający ją świat, co nieustannie staje się przyczyną nowych przygód. Kicia Kocia będzie lepić bałwana, stanie do bitwy na śnieżki i ruszy w podróż pociągiem ze swoim tatą. Będzie także uczestniczyć w przygotowaniach do Bożego Narodzenia i nauczy się piec ciasteczka. Po drodze zawita do biblioteki, gdzie dowie się, jak powstają książki. Świąteczna odsłona perypetii Kici Koci to doskonały pomysł na rodzinne wyjście do kina!

W kinach zagości także inna propozycja dla całej rodziny. W czwartek, 14 grudnia na wielkich ekranach pojawi się premierowo „Wonka” – film o wytwórcy słodkości, znanym z książki „Charlie i fabryka czekolady”. Willy Wonka tym razem zostanie ukazany jako młodzieniec, który dopiero zakończył swoje przygotowania do zawodu i pragnie otworzyć własny sklep. Napotyka na swojej drodze wiele trudności, jednak nie poddaje się w dążeniu do celu. Pomagają mu w tym przyjaciele oraz wyjątkowe stworzenia, Umpa-Lumpa! Ponadto w dniach 8-10 grudnia w kinach Helios odbędą się pokazy przedpremierowe.

W repertuarze nie zabraknie innych gorących tytułów, które kinomani zdążyli już pokochać. „Napoleon” to najnowsze dzieło Ridleya Scotta, opowiadające o najważniejszych epizodach z biografii cesarza. Film ukazuje również jego miłość do cesarzowej Józefiny.

Natomiast „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” to kolejna odsłona uniwersum znanego z książek Suzanne Collins. Widzowie będą mogli poznać historię młodego Coriolanusa Snowa – antagonisty znanego z trylogii.

Helios poleca fanom mocnych kinowych wrażeń spędzenie Mikołajek w nietypowy sposób – w piątek, 8 grudnia odbędzie się bowiem Maraton Mikołajkowy pełen horrorów! Natomiast 13 grudnia do kin zawita cykl Kino Kobiet i seans komedii „Klub cudownych kobiet”. Opowiada ona o trójce przyjaciółek, które wygrywają bilety na pielgrzymkę – będzie to emocjonalna podróż do przeszłości...

Na najmłodszych czekają porywające animacje. W filmie „Trolle 3” ulubieni bohaterowie dzieci: Poppy i Mruk zostają parą, jednak to nie koniec przygód! Okazuje się bowiem, że bohater był kiedyś członkiem boysbandu razem ze swoimi braćmi. Para wyrusza w pełną emocji podróż, aby zjednoczyć oddalone od siebie rodzeństwo.

Na rodziny kochające pozytywne historie czeka także najnowsza animacja Disneya – „Życzenie”. Nastoletnia Asha wypowiada życzenie tak potężne, że odpowiada na nie kosmiczna siła - gwiazdka o ogromnej mocy. Z wiernym towarzyszem koziołkiem Valentino oraz gwiazdką wspólnie stawiają czoła najgroźniejszemu wrogowi - władcy Rosas, królowi Magnifiko.

Na grudniowych seansach nie zabraknie filmów o tematyce świątecznej, takich jak polska komedia romantyczna „Uwierz w Mikołaja”. W tej produkcji przeplata się wiele wątków, a wszystkie łączy przeżywanie Gwiazdki na różne sposoby, jak również wyznawanie uczuć... Na 20-lecie premiery do kin powraca również świąteczny klasyk - „To właśnie miłość”, który będzie prezentowany we wszystkich kinach Helios podczas weekendu od 8 do 10 grudnia! To doskonały moment na przypomnienie sobie kultowego filmu w znakomitej obsadzie. To nie wszystko, bo od piątku, 8 grudnia na ekranach kin zadebiutuje także nowy koncert maestro André Rieu. „Śnieżne Boże Narodzenie z André Rieu” to widowisko z najpiękniejszymi kolędami i przebojami na ten radosny czas. Dyrygent zapowiada także niezmiennie romantyczne walce i mieszanie klasyki z muzyką rozrywkową.

11 grudnia na ekranach zagości cykl Kino Konesera – tym razem widzowie będą mogli zobaczyć dramat biograficzny „Maestro”. Film przybliża historię życia Leonarda Bernsteina przez pryzmat jego małżeństwa z Felicią Montealegre Bernstein. W rolę wybitnego dyrygenta i kompozytora wcielił się Bradley Cooper, który jest jednocześnie reżyserem i autorem scenariusza.

Helios zaprasza na cykl Kultura Dostępna, w ramach którego 14 grudnia zostanie wyświetlone dzieło Jana Holoubka, „Doppelgänger. Sobowtór”. Dramat ukazuje prawdziwe metody działania agentów doby PRL-u, którzy posługiwali się cudzą tożsamością. Jan z Gdańska i mieszkający w Strasburgu Hans to zupełnie obcy sobie mężczyźni, jednak okazuje się, że łączy ich mroczna tajemnica z przeszłości...

W grudniu w kinach Helios z pewnością nie zabraknie magicznej atmosfery! Szczegóły dotyczące seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych spółek medialno-rozrywkowych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Radiowej Agory i Eurozetu).