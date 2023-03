Helios prezentuje porywające seanse!

Piątek to najbardziej filmowy dzień tygodnia i właśnie tego dnia ekranami zawładnie premiera wyczekiwana przez widzów na całym świecie – w roli głównej sam Keanu Reeves! W repertuarze nie zabraknie także polskiego thrillera w gwiazdorskiej obsadzie, ekranizacji słynnych komiksów DC oraz aż dwóch pokazów w ramach cyklu Kino Konesera. Na ekranach zabłyśnie też wiele propozycji dla młodych widzów, w tym seanse specjalne ponadczasowej animacji.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Keanu Reeves powraca na ekrany, by stanąć do decydującej walki w filmie „John Wick 4”. Przed widzami rekordowa ilość akcji, kul, krwi i rozbitych samochodów oraz sekwencje walk, które przejdą do historii kina. Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność, John wie, że może liczyć tylko na siebie. To co się zmieniło, to jedynie fakt, że ma przeciwko sobie całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef jest równie wyrafinowany, co bezlitosny.

Thriller „Wyrwa” to propozycja dla fanów polskiej kinematografii na najwyższym poziomie. Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka. W zdarzeniu ginie jego żona Janina. Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci...

„Shazam! Gniew bogów” to natomiast sequel hitu z 2019 roku na podstawie słynnych komiksów DC. W tej produkcji Billy/Shazam kontynuuje superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny. Wspólnie będą bronić miasta przed przestępczością. Pewnego dnia na ich drodze staną Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności.

Podczas weekendu (25-26 marca) z myślą o najmłodszych widzach zaprezentowane zostaną seanse specjalne animacji „Co w trawie gra”. Film oparty jest na słynnych bajkach o uniwersalnej wymowie autorstwa Ezopa oraz Jeana de la Fontaine. Ket gra na gitarze w zespole złożonym z koników polnych. W pobliżu mieszka księżniczka mrowiska, w którym zabroniona jest wszelka muzyka i panuje etos pracy. Antonina i Ket przypadkiem się spotykają i zaprzyjaźniają. Kiedy księżniczka zostaje porwana - przyjaciele ruszają jej na ratunek. Na dzieci przed seansem czekać będzie niewielki upominek!



Na rodziny czeka także familijna animacja „Wróżka Zębuszka”. Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to... fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką.

„Asteriks i Obeliks: Imperium smoka” to kolejna propozycja dla dzieci. Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin, zostaje uwięziona w wyniku zamachu stanu. Córka porwanej władczyni – księżniczka Sass-Yi, wraz ze swoim ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do Galii, aby szukać pomocy. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów. Galowie z chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w długą i pełną przygód podróż na Daleki Wschód.

Fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się w najbliższym tygodniu na aż dwa pokazy. 27 marca zaprezentowany zostanie południowokoreański thriller „Podejrzana”. Najnowszy film Park Chan-wooka, twórcy przebojowych „Oldboya” i „Służącej”, nie tylko otrzymał nagrodę za reżyserię w Cannes, ale został również koreańskim kandydatem do Oscara. „Podejrzana” to myląca tropy, pełna napięcia i zwrotów akcji opowieść o przyciąganiu się przeciwności oraz miłości, która potrafi pokrzyżować wszelkie plany i szyki. Bohaterem thrillera jest policjant, który rozwiązując sprawę pewnej śmierci, zakochuje się w głównej podejrzanej – wdowie po zmarłym.

Już dwa dni później, 29 marca widzowie zobaczą „Imperium światła” – melodramat wyreżyserowany przez Sama Mendesa („American Beauty”, „Skyfall”, „1917”). Jego akcja toczy się w latach 80. ubiegłego wieku na południu Anglii. Tam właśnie rozegra się poruszająca historia miłosna, którego sercem będzie piękne, stare kino. Mocną stroną filmu jest gwiazdorska obsada, na czele z laureatami Oscara: Olivią Colman i Colinem Firthem, a także laureatem BAFT-y Michealem Wardem.

