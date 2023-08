Gorące nowości w kinach Helios!

Koniec wakacji nie oznacza końca filmowych premier! W tym tygodniu w kinach Helios pojawi się kolejna nowość dla całej rodziny – film familijny „O psie, który jeździł koleją”. Nie zabraknie też kinowych hitów i wyjątkowych seansów specjalnych.

Nowością tego tygodnia jest polski film familijny, oparty o znaną wszystkim historię – „O psie, który jeździł koleją”. Opowiadanie czytane przez całe pokolenia zostaje przeniesione do czasów współczesnych, a twórcy obiecują odmienne od oryginału zakończenie. Tym razem Lampo znajduje dom u pracownika kolei, Piotra, a także staje się... gwiazdą Internetu. Nagrania z psem jeżdżącym pociągami wywołują sensację w sieci! Jego najważniejszą rolą jest jednak towarzyszenie córce Piotra, Zuzi, w walce z chorobą serca. Na drodze bohaterom staje Dyrektor stacji kolejowej, który chce pozbyć się czworonoga. Dziewczynka rozdzielona z ukochanym pupilem zaczyna chorować... W rolach głównych zobaczymy między innymi: Mateusza Damięckiego i Adama Woronowicza.

W repertuarze Heliosa niezmiennie znaleźć można także najbardziej popularne filmy tego lata. „Barbie” to niewątpliwie największy blockbuster ostatnich miesięcy. Zaskakująca opowieść o lalce, która opuszcza Barbieland, budzi emocje wśród kinomanów z całego świata. Inny film, o którym mówią niemal wszyscy, to „Oppenheimer” - oparty na wydarzeniach historycznych poruszający portret twórcy bomby atomowej. Na ekranach nie zabraknie też „Blue Beetle” - najnowszego filmu z uniwersum DC Comics. Meksykański nastolatek przypadkowo odnajduje Błękitnego Skarabeusza, który wybiera go na swojego żywiciela. Od teraz Jaime zyskuje kosmiczną moc, ale też nowych wrogów...

Miłośnikom mocnych wrażeń spodoba się megaprodukcja „Meg 2: Głębia” o walce z zabójczymi rekinami. Uczestnicy badań czeluści oceanu napotykają na swojej drodze krwiożercze bestie... W zupełnie innym klimacie pozostaje komedia „Spuszczone ze smyczy”. Jej głównymi bohaterami są bezpańskie psy. Niespodziewanie dołącza do nich terier Reggie, który z pomocą nowych przyjaciół pragnie zemścić się na właścicielu za doznane krzywdy. Czworonogom nie zabraknie przygód i dużych pokładów humoru!

Sieć kin Helios przygotowała także seanse dla najmłodszych. „Kicia Kocia na pikniku” to najnowsza odsłona przygód sympatycznej bohaterki. Kicia Kocia tym razem wystąpi w letniej scenerii – odwiedzi plażę, zagra w piłkę, a także przeżyje inne historie bliskie dzieciom. Jej rezolutny charakter daje przykład, jak odważnie można odkrywać świat.

Inna propozycja na spędzenie rodzinnego czasu w kinie to Filmowe Poranki, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia. Podczas tego wydarzenia widzowie będą mogli zobaczyć najnowszy zestaw bajek „Strażak Sam”. Tytułowy bohater gasi nie tylko pożary, ale też pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Pokazom towarzyszą konkursy i pozytywne, filmowe zabawy dla całej rodziny.

28 sierpnia Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego odbędzie się projekcja filmu „Pierwszy dzień mojego życia”. Najnowsze dzieło reżysera Paolo Genovese opowiada o czterech osobach, chcących popełnić samobójstwo. Nagle spotykają jednak tajemniczego mężczyznę, który namawia ich do zawarcia paktu. Przez tydzień będą oni mogli obserwować świat bez samych siebie – zobaczą, co zostawią, co stracą, a także jak będą zachowywać się ich bliscy. Bohaterowie przekonają się, czy przedstawiona wizja stanie się bodźcem do rozpoczęcia życia na nowo.

W czwartek, 31 sierpnia, na ekranach sieci ponownie zagości popularny cykl Kultura Dostępna. Tym razem kinomani będą mogli obejrzeć poruszający film biograficzny „Johnny”, opowiadający o niezwykłym księdzu Janie Kaczkowskim. Duchowny pojawia się na drodze Patryka – zbuntowanego chłopaka z kradzieżą na koncie. Zasądzone mu prace społeczne kierują go do hospicjum w Pucku, gdzie ksiądz angażuje trudną młodzież w pomoc śmiertelnie chorym. Sam jednak staje się pacjentem hospicjum, a Patryk ma okazję do tego, by zmienić swoje życie.

Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce. Przy okazji wakacyjnych seansów Helios zachęca widzów do wzięcia udziału w konkursie „Filmowe lato z nagrodami”. Aby zawalczyć o nagrody, należy wypełnić zgłoszenie konkursowe znajdujące się na stronie: www.helios.pl/lato.

