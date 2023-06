Gorące, filmowe lato w kinach Helios

Wraz z początkiem wakacji wystartował ogólnopolski konkurs „Filmowe lato z nagrodami”. Codziennie, do 31 sierpnia włącznie, wielbiciele najlepszych produkcji filmowych, którzy odwiedzą dowolne kino Helios, będą mogli zawalczyć o atrakcyjne zestawy kinomana. Do wygrania będzie aż 100 nagród! Najbliższe tygodnie przyniosą moc filmowych wrażeń, powodów do wizyt w kinie z pewnością nie zabraknie.

Kino Helios Sosnowiec - repartuar

Podczas najbliższego weekendu odbędą się przedpremierowe seanse animacji „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film”. Kiedy tajemniczy złoczyńca zaczyna grozić Paryżowi czarną magią, do walki z nim staje Marinette, nastolatka przemieniona w superbohaterkę – Biedronkę. Próbując pogodzić niebezpieczną misję z obowiązkami w domu i szkole, dziewczyna łączy siły z Czarnym Kotem – charyzmatycznym obrońcą sprawiedliwości. Tak rozpocznie się przygoda, która zabierze młodych bohaterów w niezwykłą podróż od podziemnych katakumb Paryża po sięgający nieba szczyt Wieży Eiffla i pokaże, że największą siłą i bronią może być prawdziwa miłość.

W najbliższym tygodniu odbędą się także premierowe pokazy „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” - piątej odsłony kultowego cyklu o perypetiach słynnego archeologa i poszukiwacza skarbów. Indiana zostawił awanturnicze lata za sobą i skupia się na pracy uniwersyteckiej. Zło jednak nie śp... Byli naziści zostają zatrudnieni przez rząd USA mają zagwarantować Zachodowi zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w wyścigu kosmicznym. Wkrótce okazuje się jednak, że jeden z nich, Jąźrgen Voller, zaangażowany w program lądowania na Księżycu, pragnie przemodelować świat według własnej wizji. Powstrzymać może go jedynie Indiana, któremu towarzyszy jego córka chrzestna, Helena.

Od piątku, 30 czerwca, wyświetlane będą premierowe pokazy animacji „MISS KRAKEN. Ruby Gillman”. Słodka, nieporadna 16-letnia, Ruby Gillman desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niezauważana. Ruby nie może spędzać czasu z fajnymi dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama, zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy złamie zasadę nr 1 swojej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz. Ruby będzie musiała w końcu zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, by chronić tych, których kocha najbardziej...

Helios uwadze widzów poleca także światowe hity, które są wciąż dostępne w repertuarze kin w całej Polsce. „Spider-man. Poprzez multiwersum” to pełen sensacji światowy hit, który przenosi widza w niezwykły świat równoległych rzeczywistości. Miles Morales musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha. Fanów kina familijnego Helios zaprasza natomiast na pokazy animacji „Super Mario Bros. Film”, w której Mario wyrusza w niezwykłą podróż przez Grzybowe Królestwo, aby odnaleźć swojego brata Luigiego i uratować świat przed złoczyńcą Bowserem.

W czwartek, 29 czerwca, fani cyklu Kultura Dostępna będą mogli zobaczyć film „Filip”. Frankfurt 1943. Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa swoje pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta ze wszystkich uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród najbliższych mu osób, ten misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart. Niebawem alianckie bombowce zmiotą z powierzchni ziemi tą tętniącą życiem wieżę Babel.

W poniedziałek, 3 lipca w ramach cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie film „Plan 75”. Japonia to kraj słynący z rozwiniętej technologii oraz doskonałej opieki medycznej, które przekładają się na wysoką średnią życia jej obywateli. W połączeniu z niskim współczynnikiem dzietności stanowi to jednak dla rządu sygnał alarmowy. Starzejące się społeczeństwo jest zapowiedzią kryzysu ekonomicznego oraz zaburzenia równowagi państwa. Rozwiązaniem ma być rządowy program kryjący się pod nazwą Plan 75. Zachęca on do eutanazji osoby, które ukończyły siedemdziesiąty piąty rok życia. Obecne na każdym kroku reklamy, adresowane do zdezorientowanych seniorów, zachwalają korzyści, jakie płyną z rewolucyjnego programu. Jednym z argumentów ma być wynagrodzenie, które balansującym na granicy ubóstwa uczestnikom Planu pozwoli zrealizować ostatnie marzenie...

Szczegóły dotyczące wszystkich filmów oraz seansów specjalnych dostępnych w aktualnym repertuarze znaleźć można na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz kasach kinowych sieci w całej Polsce. Kupując bilet wcześniej widzowie mogą zaoszczędzić więcej w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”. Helios zaprasza na wakacyjne pokazy oraz do udziału w konkursie „Filmowe lato z nagrodami”!