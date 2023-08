Filmowy sierpień w kinach Helios

To lato obfituje w ekscytujące premiery, które rozgrzeją niejednego kinomana. W tym tygodniu w kinach Helios pojawią się kolejne nowości: film akcji „Gran Turismo” z wyścigami samochodów w tle i animacja „Kicia Kocia na pikniku”. Nie zabraknie też kinowych hitów i wyjątkowych seansów specjalnych.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Gran Turismo

Gorąca nowość tego tygodnia to „Gran Turismo”. Ta wciągająca opowieść jest inspirowana popularną grą na konsole o tej samej nazwie, ale też prawdziwą historią. Miłośnikiem gry był bowiem Jann Mardenborough, który z gracza stał się... profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Dokonał tego dzięki wygraniu konkursu organizowanego przez GT Academy Nissana, który polegał właśnie w grze w Gran Turismo. Film przybliża jego niecodzienną ścieżkę kariery, a także pokazuje, że gry mogą stać się przepustką do spełnienia marzeń.

Kicia Kocia na pikniku

Helios poleca także nowość dla najmłodszych – „Kicia Kocia na pikniku”. Tytułowa bohaterka przeżywa przygody bliskie dzieciom i pokazuje, jak odważnie i radośnie można odkrywać świat. Bystrej Kici Koci towarzyszą przyjaciele: Pacek, Adelka i Julianek, z którymi żadna przeszkoda nie jest w stanie zakłócić zabawy. Podczas tego seansu widzowie będą mogli obejrzeć perypetie sympatycznej kotki w letniej scenerii: oprócz pikniku, odwiedzi ona plażę, basen, a także zagra w piłkę nożną. Ta odsłona przygód Kici Koci będzie zatem idealna na czas wakacji!

Barbie

W repertuarze znajdą się także kinowe hity tego roku, na czele z „Barbie”. Jeśli ktoś nie widział jeszcze największego blockbustera ostatnich miesięcy, Helios zaprasza do tego, by to nadrobić!

Na ekranach kolejny hit wakacji – „Oppenheimer”. Miłośnikom mocnych wrażeń spodoba się „MEG 2: Głębia” – megaprodukcja o walce z zabójczymi rekinami. Natomiast dzieci i nie tylko Helios zaprasza na animację „MAVKA i Strażnicy Lasu”, opowiadającą o przygodach młodej czarodziejki.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos

W zupełnie innym klimacie pozostają z kolei „Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos”. Tytułowi bohaterowie pragną żyć jak normalni nastolatkowie, lecz na ich drodze staje nowy wróg – Supermucha...

Bing

Sieć kin poleca rodzinom także kolejną odsłonę Filmowych Poranków, która odbędzie się w niedzielę, 13 sierpnia. Podczas tego wydarzenia widzowie będą mogli zobaczyć zestaw bajek „Bing”, pokazującą przygody trzyletniego króliczka. Pokazom towarzyszą konkursy i filmowe zabawy.

Porady na zdrady 2

W tym tygodniu także wielbiciele polskiego kina znajdą coś dla siebie, bo na ekranach dostępna jest komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie - „Porady na zdrady 2”. Filmowa poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach...

12 sierpnia Helios zaprasza na najnowszą odsłonę cyklu Seanse Przyjaznych Sensorycznie. Na ekranach zaprezentowany zostanie film „Nowe przygody dzieci z Bullerbyn”, w którym szóstka bohaterów wraca do szkoły z wakacji. Nie nudzą się jednak długo, gdyż czekają na nich kolejne perypetie! Projekcje odbywają się przy delikatnie włączonych światłach oraz przy obniżonym poziomie dźwięku.

14 sierpnia w sieci kin Helios zagości cykl Kino Konesera. Tym razem kinomani będą mogli obejrzeć czeską komedię „Sytuacja awaryjna”. Przenosi ona widzów do lokalnego pociągu, który nagle zatrzymuje się w wyniku awarii. Gdy maszynista wysiada, pojazd nagle rusza i zmierza w przeciwnym kierunku... Reakcje podróżnych oraz czeski humor z pewnością rozbawią wszystkich do łez!

W czwartek, 17 sierpnia, w ramach cyklu Kultura Dostępna, odbędzie się projekcja komedii kryminalnej „Niebezpieczni dżentelmeni”. Widzowie zobaczą w nim postacie takie jak: Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski, jednak w zupełnie nietypowej odsłonie. Bohaterowie budzą się po imprezie i znajdują zwłoki nieznanego mężczyzny... Muszą jak najszybciej wyjaśnić tajemnicę śmierci, a także ocalić swoje nazwiska od plotek.

Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce. Przy okazji sierpniowych seansów sieć zachęca widzów do wzięcia udziału w konkursie „Filmowe lato z nagrodami”. Aby zawalczyć o nagrody, należy wypełnić zgłoszenie konkursowe znajdujące się na stronie www.helios.pl/lato.

