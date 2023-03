Filmowy kwiecień w kinach Helios

Już od najbliższego piątku na ekranach Heliosa zaprezentowanych zostanie wiele nowości, które nikogo nie pozostawią obojętnym. W repertuarze zagości między innymi trzymający w napięciu thriller, budzący grozę horror oraz kryminał w gwiazdorskiej obsadzie. Ponadto ramach cyklu Kino Konesera zaprezentowane zostaną aż dwa arcydzieła. Sieć pamięta także o najmłodszych zapraszając ich na Filmowy Poranek oraz pozytywną animację.

„Missing” to opowieść, która sprawi, że widzowie zastanowią się, jak dobrze znają tych, którzy są im najbliżsi. Kiedy matka June, znika podczas wakacji w Kolumbii ze swoim nowym chłopakiem, dziewczyna stara się ją odnaleźć. Zaniepokojona córka w kreatywny sposób wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie, które ma pod ręką, aby spróbować to zrobić, zanim będzie za późno. Gdy jednak sięga głębiej, jej cyfrowe śledztwo rodzi więcej pytań niż odpowiedzi... a gdy odkrywa tajemnice dotyczące najbliższej osoby, okazuje się, że tak naprawdę nigdy jej nie znała.

„Puchatek: Krew i miód” to premiera, która – wbrew pozorom – zainteresuje widzów dorosłych. Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew, a po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną... Ten horror zostanie zaprezentowany także w najbliższy piątek, w ramach Maratonu Strachu.

„AIR” – kolejna nowość, na ekranach Heliosa od 5 kwietnia – to film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.

Keanu Reeves staje do decydującej walki w filmie „John Wick 4”. Przed widzami rekordowa ilość akcji, kul, krwi i rozbitych samochodów oraz sekwencje walk, które przejdą do historii kina. Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność, John wie, że może liczyć tylko na siebie. To co się zmieniło, to jedynie fakt, że ma przeciwko sobie całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef jest równie wyrafinowany, co bezlitosny.



„Shazam! Gniew bogów” to brawurowy sequel hitu z 2019 roku na podstawie słynnych komiksów DC. W tej produkcji Billy/Shazam kontynuuje superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny. Wspólnie będą bronić miasta przed przestępczością. Pewnego dnia na ich drodze staną Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności...

Na rodziny czeka natomiast familijna animacja „Wróżka Zębuszka”. Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to... fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata, by udowodnić że może być świetną Zębuszką.

W niedzielę, 2 kwietnia o godzinie 10:30, Helios zaprasza także na kolejną porcję filmowych niespodzianek. Wówczas, w ramach cyklu Filmowe Poranki, zaprezentowany zostanie nowy zestaw bajek „Strażak Sam”. Ta ciepła animacja podbija serca małych kinomanów na całym świecie. Codzienne życie tytułowego bohatera toczy się spokojnie, jednak czasami zdarzają się różne zaskakujące sytuacje i przygody. Tradycyjnie projekcję poprzedzą konkursy i zabawy na sali kinowej.

Fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się w najbliższym tygodniu na aż dwa pokazy obsypanych nagrodami filmów. 3 kwietnia zaprezentowany zostanie poruszający dramat „Wieloryb”. Charlie już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone.

Już dwa dni później, 5 kwietnia widzowie zobaczą „Duchy Inisherin” – opowieść o losach dwóch mężczyzn, którzy znają się od kołyski. Pewnego dnia ich dalsza przyjaźń staje pod znakiem zapytania, gdy jeden z nich niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Po rzuconym w desperacji ultimatum następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie ma już odwrotu...



