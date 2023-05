Filmowe nowości zawładną kinami Helios

Najnowszy, pełen premierowych produkcji, repertuar sieci Helios z pewnością spełni oczekiwania wszystkich kinomanów. Na ekranach kin królować będą filmy familijne: „Mała Syrenka” oraz „Super Mario Bros. Film”, a także komedie: „Miłość na nowo” oraz „Mafia Mamma”. Wśród filmowych propozycji nie zabraknie brawurowej produkcji w gwiazdorskiej obsadzie „Szybcy i wściekli 10”, jak również przedpremierowych pokazów światowego hitu „Spider-man. Poprzez multiwersum”.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich miesięcy – „Mała Syrenka”, to aktorska wersja klasycznej animacji Disneya o odważnej i żądnej przygód syrence Ariel - najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona, króla mórz i oceanów. Fascynacja światem ludzi ciągnie ją na powierzchnię, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka i z miejsca się w nim zakochuje. Mimo wszelkich zakazów Arielka podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena okaże się bardzo wysoka...

Kolejnym światowym hitem, który zagości na ekranach kin Helios jest animacja „Super Mario Bros. Film”. Produkcja oparta jest na kultowej grze z lat 80., która do dziś ma liczne grono wiernych fanów i jest jedną najpopularniejszych gier komputerowych w historii. Mario wyrusza w niezwykłą podróż przez Grzybowe Królestwo, aby odnaleźć swojego brata Luigiego oraz uratować świat przed złoczyńcą Bowserem.

Ponadto od piątku, 26 maja, miłośnicy komedii romantycznych dowiedzą się, czy przypadkowe wiadomości mogą doprowadzić do prawdziwej miłości. W filmie „Miłość na nowo” przekona się o tym Mira, która po śmierci narzeczonego wysyła serię romantycznych SMS-ów na jego stary numer telefonu. Wiadomości trafiają do nowego właściciela Roba, który jest urzeczony szczerością pięknych smsów. Kiedy otrzymuje zlecenie napisania profilu Céline Dion (grającej samą siebie w swojej pierwszej roli filmowej), prosi ją o pomoc w wymyśleniu sposobu na spotkanie z Mirą... i zdobycie jej serca. Ten najnowszy film romantyczny, z pewnością oczaruje widzów swoją magią.

Z kolei fani zabawnych, aczkolwiek kryminalnych historii będą się świetnie bawić podczas seansów „Mafia Mamma”. Kristin (w tej roli fantastyczna Toni Collette) jest zwyczajną, nieco znudzoną gospodynią domową, która ma wrażenie, że nic ekscytującego jej już w życiu nie czeka. Pewnego dnia z Włoch nadchodzi wiadomość o śmierci jej dziadka. Uroczy staruszek uczynił ją jedyną spadkobierczynią swojego biznesu... włoskiej mafii! Mimo że wiedza Kristin na temat zorganizowanej przestępczości jest znikoma, z pomocą przyjaciółki będzie musiała zamienić wałek do ciasta na kij baseballowy, a miotłę na karabin, jeśli sama nie chce skończyć w betonowych butach.

Kolejnym tytułem, który podbił serca widzów na całym świecie, a który można zobaczyć na ekranach kin Helios, jest brawurowa produkcja „Szybcy i wściekli 10”. Najnowszy film sagi rozpoczyna ostatni rozdział jednej z najbardziej popularnych globalnych franczyz, która trwa już trzecią dekadę i ma niesłabnącą popularność. W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (w tej roli Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym do tej pory przeciwnikiem.

Na ekranach Heliosa nie zabraknie także przedpremierowych seansów „Spider-man. Poprzez multiwersum”, które zaplanowane są na czwartek, 1 czerwca. Miles Morales powraca w drugiej części nagrodzonej Oscarem animacji „Spider - Man: Uniwersum”! Z Brooklynu trafia on do multiwersum... Razem z Gwen Stacy spotykają innych Spider-Man’ów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha. Tego tytułu absolutnie nie można przegapić!

Moc nowości, fantastyczne produkcje oraz światowe hity – wszystko to czeka na widzów Heliosa w najbliższym tygodniu! Szczegółowe informacje dotyczące premier, aktualny repertuar oraz bilety na majowe seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz kasach kinowych sieci w całej Polsce. Kupując bilet wcześniej widzowie mogą wybrać swoje ulubione miejsca, a także zaoszczędzić więcej w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.