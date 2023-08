Filmowe nowości w kinach Helios!

Początek września przyniesie kolejną dawkę filmowych emocji. W tym tygodniu w kinach Helios pojawią się dwie premiery polskich filmów: thriller „Ukryta sieć” i kino historyczne „Raport Pileckiego”. Na ekranach królują również światowe produkcje i seanse specjalne.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Jedną z nowości tego tygodnia jest porywająca „Ukryta sieć” – thriller na podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Szamałka. Jego bohaterką jest początkująca dziennikarka, Julita. Kiedy pewien celebryta ginie w tajemniczych okolicznościach, postanawia rozpocząć własne śledztwo. Kobieta liczy, że kontrowersyjny temat uczyni ją dziennikarską gwiazdą, jednak jej życie zakłócają coraz bardziej niepokojące zdarzenia. Nieznany przeciwnik inwigiluje ją przez urządzenia elektroniczne i zdobywa najbardziej prywatne informacje na jej temat. Nękana Julita wpada w zawiłą sieć intryg i kłamstw...

Druga polska premiera to długo wyczekiwany „Raport Pileckiego”. Film opowiadający o heroicznych dokonaniach rotmistrza Witolda Pileckiego to obowiązkowy seans dla miłośników historii. Tytułowy bohater pozwala się aresztować, aby trafić do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Za cel stawia sobie powiadomienie świata o Holokauście. W obozowej niewoli spędza aż 947 dni, po czym bierze udział w Powstaniu Warszawskim i walczy we Włoszech u boku generała Andersa. Powrót do ojczyzny kończy się dla niego tragicznie, gdyż zostaje aresztowany przez władze komunistyczne...

Na widzów czekają także największe blockbustery ostatnich miesięcy. Nadal na ekranach można obejrzeć „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig, w którym Margot Robbie jako tytułowa bohaterka przenosi kinomanów do Barbielandu. Nie zabraknie też „Oppenheimera” – wbijającego w fotel portretu twórcy bomby atomowej. Helios poleca również superprodukcję „MEG 2: Głębia” opowiadającą o walce z zabójczymi rekinami. Fabuła przenosi widza na głębinową eksplorację czeluści oceanu. Krwiożercze megalodony na pewno dadzą o sobie znać uczestnikom wyprawy...

Na ekranach zobaczyć można także film familijny „O psie, który jeździł koleją”. Tym razem fabuła została przeniesiona na polski grunt i uwspółcześniona, a Lampo zostaje gwiazdą Internetu! Fanów produkcji z uniwersum DC Comics Helios zaprasza na seanse „Blue Beetle”, w którym meksykański nastolatek Jaime przechodzi transformację i zyskuje kosmiczną moc Błękitnego Skarabeusza.

Podczas weekendu, 2 i 3 września, kinomani będą mogli zobaczyć przedpremierowo polską komedię „Teściowie 2”. Niedoszła para młoda z pierwszej części chce dać sobie drugą szansę. Weronika i Łukasz zapraszają rodzinę na ślub i wesele nad morze. Do akcji wracają Wanda i Tadeusz, a także rozwiedziona Małgorzata, której tym razem towarzyszy o kilkanaście lat młodszy partner. Ta nadmorska eskapada okaże się szaloną jazdą bez trzymanki...

Sieć zaprasza także na wyjątkowe seanse specjalne z cyklu Helios na Scenie. Widzowie będą mogli zakosztować muzycznych doznań dzięki koncertom Andre Rieu, które odbędą się w dniach 1-3 września. Na ekranach zawita wówczas letnia odsłona widowisk mistrza pod tytułem – „André Rieu. Miłość mieszka pośród nas”. Maestro słynie z łączenia rozmaitych gatunków i czerpie zarówno z klasyki, jak i standardów rozrywkowych. Ponadto do kin Helios wkroczy także teatr wprost z Wielkiej Brytanii. Monodram „Fleabag” to już kultowy spektakl autorstwa Phoebe Waller-Bridge. Ta wciągająca opowieść celnie i zabawnie ukazuje życie młodej kobiety, a wielu widzów znajdzie punkty wspólne z bohaterką, borykającą się z egzystencjalnymi problemami.

4 września w sieci kin Helios zagości najnowsza propozycja z cyklu „Teściowie 2”. Tym razem kinomani będą mogli obejrzeć włoski film „Nostalgia”. Przenosi on widzów do najbiedniejszej i opanowanej przez camorrę dzielnicy Neapolu. Po 40 latach nieobecności wraca tam główny bohater, Felice Lasco. Dzielnica, pełna mafijnych powiązań, wciąga go w wir niebezpiecznych zdarzeń. Mężczyzna, chcąc znaleźć dawnego przyjaciela, przekonuje się, że tytułowa nostalgia bywa pułapką...

7 września, w ramach czwartkowego cyklu Kultura Dostępna, odbędzie się projekcja poruszającego dramatu „Kobieta na dachu”. Opowiada on o Mirze – cenionej położnej tuż przed emeryturą. Jej życie, choć na pozór szczęśliwe, wypełnione jest przygnębiającą rutyną. Nagle kobieta podejmuje zaskakującą decyzję i mając jedynie nóż kuchenny w ręce, napada na bank... Ten desperacki krok przyniesie szereg nieoczekiwanych następstw.

Szykuje się wspaniały, filmowy początek września! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 302 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych spółek medialno-rozrywkowych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Radiowej Agory i Eurozetu).