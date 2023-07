Filmowe lato w kinach Helios

W nadchodzących dniach kinomani będą mieli okazję doświadczyć prawdziwego zastrzyku filmowych emocji. Od piątku, na ekranach kin Helios zadebiutują: horror „Pajęczyna”, komedia fantasy „Nawiedzony Dwór” i familijny film „Lassie. Nowe przygody”. Ponadto, w nadchodzącym tygodniu widzowie będą mogli także wprost przebierać w produkcjach wyświetlanych w ramach różnorodnych projektów specjalnych.

„Pajęczyna” to wstrząsająca opowieść o chłopcu, który co noc słyszy niepokojące stukanie za ścianą sypialni. Później koszmar narasta, wraz z pojawieniem się wstrząsających wizji. Rodzice lekceważą strach syna, twierdząc, że dręczą go wytwory własnej wyobraźni. Skazany na samotną konfrontację z demoniczną siłą, zaczyna podejrzewać, że najbliżsi ukrywają przed nim straszną rodzinną tajemnicę.

Nowością na pograniczu horroru, komedii i filmu fantasy jest „Nawiedzony Dwór” - historia samotnej matki nabywającej dwór w Nowym Orleanie by zacząć życie od nowa. Kobieta szybko odkrywa, że posiadłość jest nawiedzona, więc razem z synem zatrudniają grupę przypadkowych pseudoekspertów od duchów, którzy przegonią niechcianych współlokatorów z zaświatów.

Kolejnym tytułem, na który warto zwrócić uwagę jest światowy hit „Barbie” - komedia oparta na kultowych lalkach Barbie firmy Mattel. Film utrzymany jest w satyrycznej konwencji, a opowiada o przygodach lalki po wyrzuceniu z Barbielandu. Bohaterka grana przez Margot Robbie okaże się niewystarczająco idealna, by mieszkać w tej baśniowej krainie. Wraz z wiernym Kenem będzie więc musiała poradzić sobie w prawdziwym świecie.

Na ekranach kin Helios nie może zabraknąć również biograficznej megaprodukcji „Oppenheimer”. Robert Oppenheimer poza działalnością związaną z bronią atomową, miał ogromne osiągnięcia między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów...

Oczywiście sieć nie zapomina o rodzinach i młodszych widzach. W najbliższy piątek odbędą się również premierowe seanse filmu o kultowym psie - „Lassie. Nowe przygody”. Jest to opowieść o niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla. Flo i suczka Lassie są parą nierozłącznych przyjaciół. Ze względu na przeprowadzkę pies zostaje oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli. Gdy tylko nadarza się okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by odnaleźć Flo...

Helios zaprasza widzów także na animację „Między nami żywiołami”. To pełnometrażowy film opowiadający o Mieście Żywiołów, gdzie mieszkają obok siebie przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Poznajemy Iskrę - twardą, wygadaną i wybuchową dziewczynę, która zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem.

W piątek, 28 lipca, w ramach cyklu NMF zostanie wyświetlony Wakacyjny Maraton Strachu. Podczas najbardziej przerażającej nocy lata, miłośnicy dreszczyku emocji będą mogli obejrzeć cztery mrożące krew w żyłach horrory. Najmłodszych kinomanów zainteresują natomiast Filmowe Poranki i „Strażak Sam”, których kolejna edycja zaplanowana jest na najbliższą niedzielę (30 lipca). Tradycyjnie przed seansem odbędą się liczne konkursy z nagrodami, a każdy uczestnik otrzyma „balonowy” upominek.

Z kolei w poniedziałek (31 lipca) fani cyklu Kino Konesera zobaczą na ekranach wybranych kin Helios dramat „Chłopiec z niebios”. Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.

Szczegóły dotyczące wszystkich pokazów dostępnych w aktualnym repertuarze oraz bilety dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej, a także w kasach kinowych sieci w całej Polsce. Przy okazji wakacyjnych seansów sieć zachęca widzów również do wzięcia udziału w konkursie „Filmowe lato z nagrodami”. Aby zawalczyć o nagrody, należy wypełnić zgłoszenie konkursowe znajdujące się na stronie www.helios.pl/lato. Akcja trwa do końca sierpnia tego roku. Eurozetu).