Fantastyczny repertuar w kinach Helios

Wielkimi krokami nadchodzi dzień, na który czekały miliony fanów na całym świecie! Już w najbliższy piątek na ekrany kin Helios powrócą superbohaterowie Scott Lang i Hope Van Dyne jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie ze Studia Marvel. Oprócz tego w repertuarze znajdzie się też wiele pozycji dla zakochanych: kultowy „Titanic”, romans „Heaven in Hell” oraz gorący „Magic Mike: Ostatni taniec”. Oczywiście nie zabraknie także różnorodnych propozycji dla najmłodszych kinomanów!

Porywająca premiera „Ant-Man i Osa. Kwantomania” to spektakularny powrót Scotta Lang i Hope Van Dyne jako słynnych superbohaterów. Razem z rodzicami Hope, Hankiem Pymem i Janet Van Dyne oraz córką Scotta, Cassie Lang przeżyją nowe przygody, przemierzając niezwykły kwantowy świat. Podczas tej misji będą musieli zmierzyć się z nieznanymi dotąd stworzeniami i zostaną zmuszeni do przekroczenia granic tego, co dotychczas uważali za możliwe...

W repertuarze Heliosa znajdzie się ponadto wyjątkowy film - „Titanic” w wersji 3D. Z okazji 25. rocznicy premiery kultowy film Jamesa Camerona ponownie pojawił się na ekranach kin! W tej przejmującej historii miłosnej widzowie zobaczą niezapomniany duet zdobywców Oscara - Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Ich płomienny romans rozgrywa się w czasie feralnego, dziewiczego rejsu „niezatapialnego” Titanica, największego ruchomego obiektu, jaki kiedykolwiek zbudowano.

Na fanów polskich produkcji czeka romans „Heaven in Hell”. Olga to kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki. Maks to przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący chwilą. Zdawać by się mogło, że dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. Ona nie potrafi poradzić sobie z mieszanką uczuć, które nią targają. On natomiast uświadamia sobie, że życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada. Kiedy skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują życie kochanków...

Ciekawą pozycją w repertuarze będzie także zmysłowa produkcja w gwiazdorskiej obsadzie „Magic Mike: Ostatni taniec”. Mike Lane ponownie pojawia się na scenie po długiej przerwie, po transakcji biznesowej, która go zrujnowała. W nadziei, że będzie to ostatnia akcja, udaje się do Londynu z bogatą bywalczynią towarzystwa, która wabi go ofertą nie do odrzucenia... i swoim własnym planem.

Na młodych widzów czekają seanse animacji „Asteriks i Obeliks: Imperium smoka”. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka władczyni wraz z wiernym ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii, aby szukać pomocy. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów. Galowie z wielką chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w pełną przygód podróż na Daleki Wschód.

Kina podbija przebojem także zuchwały złodziejaszek - Kot w butach. W animacji „Kot w butach: Ostatnie życzenie” tytułowy bohater odkrywa, że jego pasja do ryzyka i lekceważenie zasad bezpieczeństwa są tragiczne w skutkach. Zmarnował już bowiem osiem ze swoich dziewięciu żyć! Wyrusza więc w wyprawę do Czarnego Lasu, by znaleźć mityczną Gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia. Kot chce ją prosić o przywrócenie utraconych żyć!

W najbliższą niedzielę, 19 lutego Helios zaprasza na kolejną porcję bajkowych niespodzianek w cyklu Filmowe Poranki z pozytywną animacją dla całej rodziny „Bing”. Tytułowy bohater jest trzyletnim króliczkiem, który chodzi do przedszkola i jest bardzo ciekawy świata. Jego przygody przypominają codzienność dzieci w podobnym wieku. Każda bajka zaczyna się typową dziecięcą czynnością, z którą muszą poradzić sobie bohaterowie: Bing, jego opiekun Flop, przyjaciele Sula i Pando oraz kuzyni Koko i Charlie. Projekcję tradycyjnie poprzedzają konkursy i zabawy w sali kinowej.

Już dzień później, 20 lutego fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się na przedpremierowy seans dramatu wojennego „Filip”. Frankfurt 1943. Tytułowy bohater Filip jest kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta ze wszystkich uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród najbliższych mu osób, ten misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart. Niebawem alianckie bombowce zmiotą z powierzchni ziemi tę tętniącą życiem wieżę Babel.

