Damian Dąbrowski: „Lato o nas zapomniało”. Jaka pogoda będzie w Sosnowcu?

Pogoda nas nie rozpieszcza. Niemal już zapomnieliśmy o słonecznym lecie, a towarzysząca nam obecnie aura przypomina zdecydowanie tę jesienną. Jakie są prognozy na najbliższe dni?

Początek tygodnia upłynie pod znakiem deszczu. IMGW - Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydał ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Chodzi obszar zlewni Pszczynki w województwie śląskim.

W związku ze spływem wód opadowych obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych – czytamy w komunikacie WCZK w Katowicach.

Prognozowane są także burze z gradem. Mogą wystąpić 7 sierpnia od godziny 12.00 do 21.00 na terenie powiatu bielskiego i Bielska-Białej.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu miejscami do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad – zapowiadają synoptycy.

Damian Dąbrowski podkreśla, że „pogodą nadal będzie sterował deszczowy genueński niż Zachariasz, którego centrum przemieści się nad południowy Bałtyk”. Przypomnijmy, że za sprawą wspomnianego niżu w niedzielę w Polsce mieliśmy do czynienia z potężnym kontrastem termicznym, a to skutkowało gwałtownymi burzami. Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl wskazywał, że nad Polską nastąpiło zderzenie chłodu z gorącem. W poniedziałek w województwie śląskim dzień będzie pochmurny. Miejscami wystąpi całkowite zachmurzenie. Niemal przez cały dzień towarzyszyć będą nam opady.

- Wciąż chłodno, jak na lato, gdyż w dalszym ciągu napływać do nas będzie rześkie powietrze polarno-morskie znad północnego Atlantyku. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 15/18°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie wzrośnie do 1010 hPa – wylicza Daniel Dąbrowski.

Zgodnie z prognozami noc ma być chłodna, a temperatura będzie oscylowała w okolicy 10-12 stopni C. Wiatr słaby, a ciśnienie wzrośnie do 1013 hPa.

Zmiana czeka nas we wtorek. Zgodnie z prognozą Damiana Dąbrowskiego jutro czeka nas lepsza pogoda.

- Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Jednak nie można wykluczyć lokalnie przelotnych opadów deszczu zwłaszcza po południu – podkreśla Daniel Dąbrowski.

Termometry pokażą jedynie ok. 18,19 stopni, a w ciągu dnia zapowiada się umiarkowany i dość silny wiatr. W nocy lokalnie może padać deszcz, a temperatura wyniesie ok. 11/14 stopni C.

Środa, 9 sierpnia, nie przyniesie rewolucyjnych zmian w pogodzie. Nadal musimy się liczyć z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, a miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura nie będzie nas rozpieszczała, wyniesie bowiem 16/18 stopni C, a o letniej aurze możemy zapomnieć.

Synoptycy zapowiadają, że pogoda ulegnie poprawie prawdopodobnie pod koniec tygodnia. Ma być cieplej i słoneczniej.