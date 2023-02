"Czuję do Ciebie Miętę" w Teatrze Zagłębia / fot. UM Sosnowiec

16 lutego o godz.19.00 Teatr Zagłębia zaprasza na spektakl "Czuję do Ciebie Miętę".

Ta historia wydarzyła się w momencie, gdy dwie artystki próbowały zanalizować i opowiedzieć inną historię – opowieść o przyjaźni i niesamowitej bliskości twórczej dwóch ukraińskich pisarek. To opowieść o tym, jak kreatywność nabiera znaczenia i o tym, jak przyjaźń przypomina miłość, a miłość nienawiść. O tym, że chcesz być na scenie i wiedzieć, że jest na niej miejsce dla ciebie. Mówi też o tym co jest ważne, o tym o czym nie chcemy mówić, o tym co ukrywamy i o tym, czym jesteśmy gotowe podzielić się z wami.

Spektakl powstał w ramach rezydencji artystycznej organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przy współpracy Teatru Zagłębia.

Spektakl częściowo w w języku ukraińskim.

Występują:

Nina Zakharova, Kateryna Vasiukova. Pomysł, praca z listami i dokumentami Nina Zakharova, Kateryna Vasiukova. Opieka reżyserska Jacek Jabrzyk. Konsultacja dramaturgiczna Wojtek Zrałek-Kossakowski. Konsultacja scenograficzna Dominika Żłobińska. Teksty piosenek Nina Zakharova. Muzyka Mateusz Zegan.

Wideo-art Denys Belyaev . Koordynacja projektu rezydencji artystycznej Aleksandra Więcek. Podziękowania za pomoc przy tworzeniu spektaklu Olena Apchel, Jurij Zawadski, Kostiantyn Vasiukov, Mariana Lisova.

Teatr Zagłębia bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.