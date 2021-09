Ćwiczymy razem! Narodowy Dzień Sportu w województwie śląskim

Już 11 września święto wszystkich miłośników aktywności fizycznej i tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze sportem – Narodowy Dzień Sportu. Tego dnia po raz dziewiąty w całej Polsce, zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach, odbędą się bezpłatne treningi. Marszałek Województwa Śląskiego jest patronem honorowym Narodowego Dnia Sportu.

Narodowy Dzień Sportu

Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska kampania, w ramach której odbędą się bezpłatne wydarzenia i treningi w całej Polsce. Jej celem jest zachęcenie Polaków do aktywnego życia, pełnego sportowych wyzwań i dobrej kondycji. W dziewiątej edycji, tak jak co roku, wydarzenia swoim zasięgiem objęły wszystkie zakątki naszego kraju. Miastami partnerskimi są m.in. Siemianowice Śląskie, Sandomierz, Olsztyn, Konin czy Przemyśl.

Każdy w ramach Narodowego Dnia Sportu znajdzie coś dla siebie

Kolarstwo, lekka atletyka, fitness, piłka nożna, siatkówka, tenis czy kung-fu to tylko niektóre dyscypliny, których będzie można spróbować 11 września. Honorowymi Ambasadorami tegorocznej edycji są m.in. Grzegorz Krychowiak, Krzysztof Wiłkomirski, Michał Karmowski czy polskie wioślarki, srebrne medalistki z Tokio: Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann. Na spragnionych treningów czekają też mniej znane sporty: teqball, czyli odbijanie piłki nogami, ciałem lub głową w taki sposób, by trafiła ona w specjalnie zaprojektowany do tego stół, ringo – rzucanie gumowym kółkiem tak, aby upadło na boisku przeciwników oraz zespołowa gra z użyciem drewnianego kija i piłeczki, czyli palant. Wielka baza ćwiczeń i treningów znajduje się na stronie internetowej www.narodowydziensportu.pl.

W województwie śląskim 11 września planowane są liczne wydarzenia w ramach Narodowego Dnia Sportu m.in.:

Otwarty Turniej „6” Piłkarskich o Puchar Prezydenta Siemianowic Śląskich organizowany przez Urząd Miasta od 10:00 do 17:00,

3 Śląskie Manewry ASG i 2 Rodzinny Piknik Militarny w Świętochłowicach organizowane przez Stowarzyszenie KRS TKKF TYTAN Świętochłowice od 7:00 do 16:30,

VII Bieg – marsz po zdrowie psychiczne przygotowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej od 10:00 do 13:00.

W wydarzeniach może uczestniczyć każdy chętny, a udział jest bezpłatny. Szczegóły oraz informacje o zapisach na stronie www.narodowydziensportu.pl.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Zwalcz Nudę. Kampania jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.