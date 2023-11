Charytatywny Maraton Zumby dla Maksa w Sosnowcu. Weź udział!

Dzisiaj miłośnicy zabawy i pomocy mają okazję dołączyć do charytatywnego Maratonu Zumby dla Maksa, który odbędzie się w Armata i My. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:30 i czeka tam mnóstwo atrakcji oraz okazja do wsparcia potrzebujących.

Weź udział w zabawie i pomóż Maksowi!

Na miejscu uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z wielu atrakcji, w tym zamku dmuchanego, licytacji atrakcyjnych voucherów, malowania twarzy, zabaw z animatorem oraz występów młodych gwiazd z Armata Band. Ponadto przygotowane zostały gry i zabawy z nagrodami oraz możliwość zaplatania warkoczy. Dla miłośników słodkości nie zabraknie ciast, kawy i herbaty.

Inicjatywa została zorganizowana przez Grzegorza Mentela, radnego Rady Miasta Sosnowiec, Julitę Ziolek, Grzegorza Rudnickiego oraz ich Przyjaciół i Znajomych.

Głównym celem wydarzenia jest zbiórka charytatywna na rzecz Maksa, co jest pięknym gestem solidarności i wsparcia dla osoby potrzebującej.