Bezpłatne e-booki, audiobooki i wideo-kursy w sosnowieckiej Bibliotece!

Kochasz czytać? Lubisz kontakt z tradycyjnymi książkami, ale nieobce Ci nowe technologie i urządzenia zaprojektowane dla czytelniczej wygody i oszczędności czasu? Miejska Biblioteka Publiczna w Sownowcu ma ofertę specjalnie dla Ciebie!

Sprawdź ofertę "Książki online dla każdego"

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, w tym nowoczesna Zagłębiowska Mediateka, każdego miesiąca rozdaje setki bezpłatnych kodów dostępu do trzech popularnych serwisów - Legimi, IBUK Libra (PWN) i Ebookpoint BIBLIO (Helion)! Aby otrzymać kody, wystarczy być zarejestrowanym czytelnikiem Biblioteki i zgłosić się do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – osobiście, telefonicznie lub mailowo. A potem czytać, słuchać i zaliczać kolejne wideo-kursy – w samochodzie, przy gotowaniu, na spacerze z psem, w podróży – gdzie i kiedy chcecie. To co – skorzystacie?

Od sierpnia 2021 MBP w Sosnowcu umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do dziesiątek tysięcy e-booków, audiobooków i wideo-kursów w serwisach Legimi, IBUK Libra (PWN) i Ebookpoint BIBLIO (Helion). Dostęp do oferty uzyskano w ramach zadania "Książki online dla każdego". Zadanie finansowane jest w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

Uwaga - z oferty mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowani czytelnicy.

Bezpłatne kody można pobrać w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (w poniedziałki w godz. 12.00-20.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-20.00, w soboty w godz. 8.00-15.00):

osobiście (Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, poziom I),

telefonicznie (574 480 779)

mailowo (informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl).

KORZYSTANIE Z OFERTY W KILKU PROSTYCH KROKACH:

LEGIMI (144 kody miesięcznie)

MBP umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do e-booków w serwisie Legimi, oferującym przede wszystkim bogaty wybór beletrystyki (kilkadziesiąt tysięcy tytułów). Oferta uzupełniana jest na bieżąco nowościami wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez aplikację mobilną, w tym na wybranych czytnikach (nie jest dostępna na Kindle).

Aby otrzymać dostęp do zasobów Legimi, wykonaj następujące kroki:

Zgłoś się osobiście, telefonicznie lub mailowo po bezpłatny kod do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (musisz być zarejestrowanym czytelnikiem)

Wejdź na stronę www.legimi.pl/bs_katowice/

Wprowadź otrzymany kod

Załóż konto lub zaloguj się na swoje konto, jeśli już je posiadasz

Aby czytać w Legimi na swoim urządzeniu mobilnym lub komputerze skorzystaj z darmowej aplikacji

Czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od momentu aktywacji kodu!

Po wygaśnięciu dostępu do serwisu możesz pobrać następny miesięczny kod. W każdym miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna, ograniczona liczba kodów. Kto pierwszy ten lepszy! Start rozdawania kodów - 1. dzień miesiąca.

Uwaga! Kod należy aktywować najpóźniej do 20. dnia miesiąca, w którym został on pobrany. Po upływie tego czasu Biblioteka ma prawo przydzielić nieaktywowany kod innemu czytelnikowi.

IBUK Libra (PWN) (bez limitów)

MBP umożliwia również swoim Czytelnikom darmowy dostęp do ponad 3500 e-booków w serwisie IBUK Libra. Znaczna część elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla studentów i pracowników naukowych (prawo, medycyna, nauki społeczne, ekonomiczne, humanistyczne, techniczne). Ponadto wśród e-książek znajdują się publikacje z zakresu literatury pięknej, literatury faktu, literatury dla dzieci i młodzieży, a także poradniki i słowniki. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową.

Aby otrzymać dostęp do IBUK Libra, wykonaj następujące kroki:

Zgłoś się osobiście, telefonicznie lub mailowo po bezpłatny kod do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (musisz być zarejestrowanym Czytelnikiem)

Wejdź na stronę https://libra.ibuk.pl/

Postępuj zgodnie z instrukcją dostępną na: https://libra.ibuk.pl/jak-zaczac-uzywac

Ebookpoint BIBLIO (Helion) (45 kodów miesięcznie)

Czytelnicy mogą również otrzymać darmowy dostęp do e-booków w serwisie Ebookpoint BIBLIO, zawierającym bogaty wybór literatury pięknej, a także wydawnictwa grupy wydawniczej Helion, w tym cenione i popularne tytuły z informatyki i dziedzin pokrewnych. Udostępniane są e-booki, ale także audiobooki oraz wideo-kursy. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową.

Aby otrzymać dostęp do Ebookpoint BIBLIO, wykonaj następujące kroki:

Zgłoś się osobiście, telefonicznie lub mailowo po bezpłatny kod do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (musisz być zarejestrowanym Czytelnikiem)

Wejdź na https://biblio.ebookpoint.pl/

Zarejestruj się lub zaloguj, jeśli posiadasz już konto

Wprowadź otrzymany kod

Korzystaj przez miesiąc z tysięcy e-booków, audiobooków oraz kursów online!

Po wygaśnięciu dostępu możesz pobrać w swojej bibliotece następny miesięczny kod. W każdym miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna, ograniczona liczba kodów. Kto pierwszy ten lepszy! Start rozdawania kodów - 1. dzień miesiąca.

Dostęp do oferty uzyskano w ramach zadania "Książki online dla każdego". Zadanie finansowane jest w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.