Bezpłatne badania mammograficzne

W piątek, 20 listopada 2020 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Pałacu Kultury Zagłębia, mobilna pracownia mammograficzna będzie do dyspozycji mieszkanek Zagłębia.

Po trwającym trzy miesiące przestoju firma LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mogą wziąć w nim udział panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone i nie są leczone z powodu raka piersi a także panie, które nie miały wykonanej mammografii w ramach programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Wyniki realizacji Programu Profilaktyki Raka Piersi są bardzo niepokojące – mówią wykonujący badania. – Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji kobiet objętych badaniami. W marcu wynosił on niewiele ponad 38 % uprawnionych Polek, a w sierpniu spadł do zaledwie 34 %.

Zaprasza się zatem wszystkie panie, które już zarejestrowały się na badanie, ale i te nie zapisane, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań wcześniej. Prosi się o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na stronie http://www.mammo.pl/formularz

Badania wykonywane z są zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie, zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

Pamiętajmy. Tylko systematyczność w wykonywaniu badań pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Raka można pokonać!