Autobusy metropolitalne startują już 8 maja. Najpierw sześć linii, a do końca roku kolejne

Obserwując spowolnienie trzeciej fali pandemii koronawirusa, została podjęta decyzja o wcześniejszym uruchomieniu nowych, metropolitalnych połączeń autobusowych. To również odpowiedź na prośby pasażerów, aby linie uruchomić tak szybko, jak będzie to możliwe. Pierwsze sześć linii wyjedzie na ulice Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od soboty 8 maja. Kolejne 25 połączeń będzie uruchamianych w następnych kwartałach tego roku.

Autobusowe linie metropolitalne będę kursować niemal przez całą dobą z regularną, a w godzinach szczytu porannego i popołudniowego – ze zwiększoną częstotliwością.

W autobusowych liniach metropolitalnych będą obowiązywać zwykłe bilety komunikacji miejskiej. To znaczy, że chcąc przejechać nimi np. pomiędzy dwoma miastami, wystarczy, że skasujemy bilet jednorazowy oznaczony jako „2 Miasta lub 40 minut” lub będziemy mieć ze sobą bilet okresowy np. 30-dniowy na 2 miasta.

– Uruchomienie linii metropolitalnych to jedno z naszych działań, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej do czasu budowy Kolei Metropolitalnej – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym odpowiada za rozwój transportu publicznego. – Pociągi oczywiście są bezkonkurencyjne pod względem czasu przejazdu. Autobusy jadą dłużej, bo obsługują więcej przystanków i uczestniczą w regularnym ruchu kołowym, który ze względu na duże natężenie – korkuje się. Nad budową Kolei Metropolitalnej intensywnie pracujemy, jednak to inwestycje, których pozytywne efekty będą odczuwalne za kilka lat. Dlatego już teraz chcemy skorzystać z dostępnych możliwości i podnieść ofertę autobusową poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania, niemal całodobową obsługę i wprowadzenia regularnych odstępów czasu odjazdów tak, aby pasażerowie łatwo orientowali się, kiedy dany autobus przyjedzie. To właśnie dają nam metrolinie, którą mają stanowić szkielet połączeń autobusowych i usprawnić podróżowanie pomiędzy wszystkimi gminami GZM – podkreśla.

Sześć linii autobusowych, które zostaną uruchomione 8 maja, to pierwszy etap wprowadzanych przez GZM zmian. Na cały system nowych połączeń składa się 31 nowych linii, dzięki którym będzie można łatwiej przemieszczać się między największymi ośrodkami.

– Pierwsze z nich będą przede wszystkim obsługiwać duże miasta, czyli te trasy, na których podróżuje najwięcej pasażerów – mówi Aleksander Sobota, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego ds. przewozów. – Uruchamiane od 8 maja połączenia będą kursować pomiędzy 14 miastami i gminami GZM. W kolejnym etapie na ulice wyjadą autobusy tych linii, których główną rolą będzie integracja obszarów Metropolii. W ostatnim z etapów uruchomione zostaną te linie, których celem będzie zwiększenie dostępności komunikacyjnej na obszarze GZM – dodaje.

Mechanizm samodoskonalenia

Istotnym również jest to, że w system linii metropolitalnych będzie się wpisywał w mechanizm „samodoskonalenia”. Oznacza to, że co 6 miesięcy Metropolia będzie dokonywała analizy wykorzystania połączeń z użyciem m.in. nowego systemu liczenia pasażerów. Jest to mechanizm, który pozwala na znacznie lepsze dopasowanie siatki połączeń do potrzeb. W celu dalszego doskonalenia tych połączeń, Metropolia planuje również zbudować narzędzie online z wykorzystaniem geoankiet. Odbędą się również spotkania z mieszkańcami, podczas których przeanalizowane zostaną zgłoszone sugestie dotyczące zmiany funkcjonowania połączeń metropolitalnych.

Oto trasy ich przebiegu i najważniejsze zmiany dla pasażerów:

M1: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice

M1 będzie kursować na trasie: Katowice Mickiewicza (Katowice Dworzec) – Gliwice Arena Widowiskowo–Sportowa (przejazd po DTŚ).

Linia ta zwiększy dostępność komunikacyjna pomiędzy Katowicami a Gliwicami.

Będzie kursowała częściej, przez cały tydzień.

Dodatkowo uruchomione zostaną kursy nocne oraz nowe przystanki: Ruda Południowa DTŚ i Zabrze Rondo Sybiraków, a także nowe stanowisko przystanku Chebzie Rondo.

M24: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze

M24 będzie kursować na trasie: Katowice Mickiewicza – Zabrze Goethego, zapewni połączenie Katowic i Zabrza.

Ta linia będzie kursować dłużej.

W weekendy będzie dostępna dla pasażerów przez cały dzień, z jednolitą częstotliwością.

Linie M1 i M24 zostają przekształcone z dotychczasowej linii 870.

M2: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza

Utworzona zostaje nowa linia metropolitalna M2 przekształcona z dotychczasowych 801 i 831. M2 będzie kursować na trasie Katowice Piotra Skargi (Katowice Dworzec) – Gołonóg Zajezdnia

Będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością.

Dodatkowo uruchomione zostaną także kursy nocne.

M3: Katowice, Bytom, Chorzów, Tarnowskie Góry

Powstaje nowa metrolinia M3 przekształcona z linii 820 i 830N oraz kursów nocnych linii 19. M3 będzie kursować na trasie Katowice Piotra Skargi (Katowice Dworzec) – Tarnowskie Góry Dworzec.

Na tej trasie pasażerów czeka wiele dobrych zmian.

Przede wszystkim zwiększona zostanie częstotliwość kursowania w dni robocze.

Nowa linia zapewni częstsze odjazdy, nawet co 7/8 minut, na odcinku Katowice-Bytom, w godzinach szczytu.

Dzięki utworzeniu M3, na odcinku Katowice – Tarnowskie Góry, przez całą dobę będą kursować autobusy bezpośrednie.

M4: Sosnowiec, Katowice

Utworzona zostaje nowa linia metropolitalna M4 przekształcona z linii 815 i 908N. M4 będzie kursować na trasie Katowice Piotra Skargi (Katowice Dworzec) – Zagórze Zajezdnia z kursami wydłużonymi do przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik.

Dzięki połączeniu linii 808 i 811 powstanie jedna często kursująca linia 808.

Ta zmiana zwiększy dostępność komunikacyjną m.in. w okolicy przystanków Sielec Wawel Kościół i Katowice Strefa Kultury NOSPR oraz częstotliwość kursowania w dni wolne.

Ponadto linie M4 i 808 zapewnią wspólnie równy, 10-minutowy takt kursowania pomiędzy Sosnowcem a Katowicami w godzinach szczytów.

Wydłużą się godziny kursowania oraz uruchomione zostaną kursy nocne w wydłużonej relacji.

M18: Gliwice, Gierałtowice, Mikołów, Tychy

Z przekształcenia linii E-2 powstaje nowa linia M18, która będzie kursować na trasie Tychy Osiedle „Z1” – Gliwice Plac Piastów.