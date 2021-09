14. Zagłębiowska Masa Krytyczna za nami

W niedzielę 19 września po raz 14. ulicami zagłębiowskich miast, w tym oczywiście Sosnowca, przejechała Zagłębiowska Masa Krytyczna, czyli najbardziej wyczekiwana impreza rowerowa w Zagłębiu.

Masa Krytyczna w Sosnowcu

W tym roku trasa wiodła z sosnowieckiej Patelni (naprzeciwko Dworca PKP) w kierunku Zagórza (al. Blachnickiego i ul. Braci Mieroszewskich) do granicy z Dąbrową Górniczą. W Dąbrowie Masa poprowadzona była Al. Róż, Królowej Jadwigi i Jana III Sobieskiego do granicy z Będzinem. W Będzinie z kolei ul. Kołłątaja do zamku i za mostem na wał przy Przemszy, a następnie do mety na plaży miejskiej w Będzinie. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 2 tys. uczestników.